Il Jimmy Kimmel Live, programma del comico statunitense Jimmy Kimmel in onda su Abc, è stato sospeso a tempo indeterminato in seguito a un monologo in cui il comico si è soffermato sull’omicidio di Charlie Kirk, l’attivista conservatore ucciso il 10 settembre nel campus della Utah Valley University. “Abbiamo toccato ancora di più il fondo. Nella gang dei Maga molti stanno cercando disperatamente di far passare questo ragazzo, che ha ucciso Charlie Kirk, per qualcosa di diverso da loro. Stanno facendo di tutto per sfruttare politicamente la situazione” ha affermato Jimmy Kimmel che poi ha mandato in onda una clip che mostrava il presidente statunitense parlare della nuova casa da ballo della Casa Bianca dopo una domanda su come si sentisse in seguito alla morte di Kirk. “È al quarto stadio del lutto, la costruzione. Questo non è un adulto che piange un amico, è un bambino di 4 anni che ha perso un pesce rosso” ha ironizzato Kimmel.

La sospensione del programma è stata festeggiata sui social dallo stesso Trump che ha scritto: “Ottima notizia per l’America: il Jimmy Kimmel Show, in difficoltà con gli ascolti, è stato cancellato. Congratulazioni alla Abc per aver finalmente avuto il coraggio di fare ciò che doveva essere fatto”. E poi ha indicato altri nomi da censurare: “Restano Jimmy Fallon e Seth Meyers, due perdenti, su Nbc”.