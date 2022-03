Ucraina, italiano bloccato con famiglia a Kherson: “Niente cibo e medicine, ho paura ma non ci penso”

Centocinquanta persone in fila per acquistare patate, cipolle, aglio dagli agricoltori locali. E le farmacie che non hanno più medicine, ”quelle che servono a mia moglie per la tiroide non ci sono più”. L’unica soluzione sarebbe ”un corridoio umanitario che ci permetta di uscire da Kherson, direzione Moldavia” o anche per ”andare in Crimea o in Russia. So che è una pazzia, ma da lì sarebbe più facile tornare in Italia. L’importante è uscire dall’Ucraina”. Giovanni Bruno è un marittimo di Pozzallo di 35 anni e all’Adnkronos spiega di essere bloccato a Kherson dallo scoppio della guerra.

“È dal 2014 che gli ucraini dicono che sarebbe scoppiata una guerra. Non ci credeva più nessuno. Così il 20 febbraio siamo venuti, con mia moglie e mia figlia di 22 mesi, a trovare i parenti”, spiega. Una visita trasformatasi in un incubo. ”La città è circondata dai militari, non ci fanno uscire e non fanno entrare nulla”, spiega. ”Ogni mattina usciamo in cerca di cibo. I supermercati hanno finito tutte le scorte, ci sono gli agricoltori che vengono con i camion a vendere i loro prodotti. File di 150 persone per comprare patate, cipolle, aglio. Qualche volta delle uova, un po’ di latte”, spiega. A scarseggiare anche quello di cui avrebbe bisogno una bambina di 22 mesi. ”I pannolini, ad esempio, per fortuna ne avevamo fatto una bella scorta, ma ormai stanno finendo”, spiega.