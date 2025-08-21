Icona app
Esteri
Esteri

Israele-Gaza, le ultime news sulla guerra di oggi, giovedì 21 agosto: l’Idf dà il via alle operazioni per occupare Gaza. Guterres: “Cessate il fuoco immediato” | DIRETTA LIVE

Immagine di copertina
Credit: AGF

Le ultime notizie, aggiornate in tempo reale, sulla crisi in Medio Oriente

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Il portavoce dell’Idf Effie Defrin ha annunciato la prima fase dell’invasione terrestre di Gaza City: “Abbiamo avviato le operazioni preliminari e le prime fasi dell’attacco: le nostre forze controllano già la periferia”. I residenti sono già in fuga, mentre il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto un cessate il fuoco immediato. Di seguito, tutte le ultime news di oggi, giovedì 21 agosto 2025, sulla guerra Israele-Gaza. Seguici anche su Instagram.

DIRETTA

Ore 9,00 – Guterres: “Cessate il fuoco immediato” – Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto un cessate il fuoco immediato a Gaza, dopo che Israele ha annunciato i primi passi di un’operazione per prendere il pieno controllo di Gaza City. “E’ fondamentale raggiungere immediatamente un cessate il fuoco a Gaza per evitare la morte e la distruzione che un’operazione militare contro Gaza City causerebbe”, ha dichiarato Guterres dal Giappone, dove partecipa a una conferenza sullo sviluppo africano. Guterres ha nuovamente chiesto il rilascio incondizionato degli ostaggi tenuti da Hamas. Il numero uno dell’Onu ha sollecitato inoltre Israele a revocare la decisione di espandere la costruzione di insediamenti “illegali” in Cisgiordania.

Ore 7,00 – L’Idf dà il via all’invasione Gaza City – Poche ore dopo l’adozione di un piano di conquista da parte del governo, le Forze di difesa israeliane (Idf) annunciano di aver iniziato l’invasione di Gaza City. “Le nostre forze controllano già la periferia della città”, ha affermato il portavoce delle Idf, il generale di brigata Effie Defrin, mentre il premier Benjamin Netanyahu ordina di accelerare le operazioni per conquistare le ultime roccaforti di Hamas a Gaza. L’approvazione del piano di conquista di Gaza City e le prime operazioni si svolgono sullo sfondo di una proposta di Hamas, sostenuta dai mediatori Egitto e Qatar, per un accordo parziale che includerebbe il rilascio di 10 ostaggi viventi e un cessate il fuoco di 60 giorni. Israele deve ancora dare una risposta formale a questa proposta.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da TPI (@tpi)

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ricerca