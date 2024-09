Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 3 settembre

Mentre in Israele esplode la rabbia contro il governo e il premier Netanyahu, il presidente Usa Joe Biden, che si è detto “devastato e indignato per omicidio degli ostaggi di Hamas”, ha fatto sapere che un accordo finale per il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas a Gaza è molto vicino, ma, al tempo stesso, ha anche “bacchettato” il primo ministro israeliano affermando che Netanyahu non stia facendo abbastanza. Il premier israeliano, in serata, ha poi ribadito che non ci sarà nessun ritiro dell’esercito dal Corridoio Filadelfia. Nel frattempo, continuano le vaccinazioni anti-polio a Gaza: finora sono circa 87mila i bambini che hanno ricevuto il vaccino secondo i dati diffusi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Di seguito le ultime notizie di oggi, martedì 3 settembre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, con Hezbollah in Libano e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

Notizia in aggiornamento