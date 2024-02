Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 26 febbraio

Il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza ha raggiunto i 29.692 morti e i 69.879 feriti ma dopo quattro mesi di guerra comincia a intravedersi qualche spiraglio di tregua. Stati Uniti, Egitto, Qatar e Israele sono giunti a un’intesa di fondo per un accordo che porti a un cessate il fuoco temporaneo nel territorio costiero palestinese. In settimana, il Qatar ospiterà nuovi colloqui con Hamas per concludere l’accordo che, una volta finalizzato, prevede nuovi incontri in Egitto per definire i dettagli sulla liberazione degli ostaggi israeliani e il rilascio dei detenuti palestinesi. Intanto, in vista del dopoguerra il presidente Abu Mazen si appresta a nominare un governo tecnico guidato dal direttore del Palestine Investment Fund, Muhammad Mustafa. La nomina, attesa entro la fine della prossima settimana, è legata a un accordo raggiunto tra il partito del presidente Fatah e Hamas per la formazione di un nuovo esecutivo che dopo la guerra si occupi della ricostruzione e della sicurezza nella Striscia di Gaza, tuttora sotto attacco da parte di Israele dopo i brutali attentati del 7 ottobre scorso. Un uomo si è invece dato fuoco davanti all’ambasciata israeliana a Washington DC, negli Usa.

Ore 10,20 – Gaza, il bilancio dei morti sale a 29.782 vittime, superati i 70mila feriti – Il bilancio delle vittime della guerra in corso nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre si è attestato a 29.782 morti e più di 70mila. Secondo i nuovi dati diffuso dal ministero della Salute controllato da Hamas infatti, nel territorio costiero palestinese si contano anche 70.043 feriti.

Ore 10,00 – Israele, Idf presentano il piano per evacuare i civili da Rafah – Le forze armate israeliane (Idf) hanno presentano al gabinetto di guerra il piano per evacuare i civili dalla città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, dove si sono rifugiati quasi 1,5 milioni di profughi palestinesi. Lo ha reso noto l’ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu, secondo cui tale progetto spiana la strada alla prossima offensiva militare prevista nella zona a partire dal 10 marzo, giorno di inizio del Ramadan, termine ultimo fissato da Israele per la liberazione di tutti i 134 ostaggi (di cui solo un centinaio ancora vivi) tuttora nelle mani di Hamas e della Jihad Islamica. L’esercito, si legge nel comunicato, “ha presentato al gabinetto di guerra un piano per l’evacuazione della popolazione dalle zone di combattimento nella Striscia di Gaza, con l’imminente piano operativo”.

Ore 9,30 – Anp, il governo del premier Shtayyeh si è dimesso – Il premier Mohammed Shtayyeh dell’Autorità Nazionale Palestinese, che governa la Cisgiordania occupata, ha presentato oggi le dimissioni proprie e del proprio governo al presidente Mahmoud Abbas (Abu Mazen). “Ho presentato le dimissioni del governo al signor Presidente il 20 febbraio e le presento oggi per iscritto”, ha dichiarato Shtayyeh da Ramallah, precisando che questa decisione è arrivata in particolare “alla luce degli sviluppi legati all’aggressione contro Gaza”.

Ore 9,20 – Libano: Hezbollah rivendica l’abbattimento di un drone israeliano – Il gruppo armato sciita Hezbollah ha rivendicato oggi l’abbattimento di un drone israeliano in volo sul Libano meridionale, nella regione di Iqlim Al Tuffah. Non è stato possibile confermare in maniera indipendente la notizia ma sui canali social circolano filmati di un drone aereo in caduta libera nella zona.

Ore 9,00 – Israele approva un piano di aiuti umanitari nel nord della Striscia – Il gabinetto di guerra israeliano ha approvato l’avvio di un programma sperimentale per il trasferimento degli aiuti umanitari dallo Stato ebraico al nord della Striscia di Gaza. Lo riferisce l’ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu, secondo cui i camion con a bordo aiuti alimentari, sanitari e idrici passeranno attraverso i valichi di Kerem Shalom e Nitsana. “Il piano per la fornitura di aiuti umanitari alla Striscia di Gaza è stato approvato in modo da prevenire gli effetti dei saccheggi”, si legge nella nota diramata dall’ufficio del premier. A seguito di questa decisione, secondo l’emittente al-Jazeera, lo Stato ebraico ha consentito l’ingresso di 10 camion carichi di aiuti umanitari nel nord della Striscia. In tal modo, Israele intende rispondere alle pressioni degli Stati Uniti affinché Tel Aviv si occupi della grave carenza carestia che sta interessando l’area, dove persino le Nazioni Unite hanno dovuto interrompere le consegne di cibo, acqua e medicine alla popolazione.

Ore 8,00 – Anp, il governo di Shtayyeh si dimetterà oggi – Il governo del premier palestinese Mohammed Shtayyeh si dimetterà oggi per poi consentire la nomina di un esecutivo tecnico che gestisca la ricostruzione e la sicurezza anche nella Striscia di Gaza dopo la guerra. Shtayyeh ha già informato il presidente dell’Autorità Nazione Palestinese Mahmoud Abbas (Abu Mazen) due settimane fa della sua intenzione di dimettersi. Secondo quanto riportato ieri dall’emittente Sky News Arabia, che citava fonti interne all’Anp, il suo successore dovrebbe essere Muhammad Mustafa, attuale direttore del Palestine Investment Fund, che dovrebbe presiedere un nuovo esecutivo composto da tecnici, la cui nomina sarebbe attesa entro la fine di questa settimana. L’avvicendamento sarebbe legato a un accordo raggiunto nelle scorse settimane tra il partito Fatah del presidente Abu Mazen e Hamas per la formazione di un governo tecnico che si occupi della ricostruzione della Striscia di Gaza e sia responsabile della sicurezza nel territorio costiero palestinese, tuttora sotto attacco da parte di Israele dopo i brutali attentati del 7 ottobre scorso.

Ore 7,30 – Usa: muore l’uomo che si era dato fuoco davanti all’ambasciata israeliana a Washington – L’uomo che ieri si era dato fuoco davanti all’ambasciata israeliana a Washington DC, negli Usa, è morto a causa delle ustioni riportate su tutto il corpo. Aaron Bushnell era un militare dell’aeronautica statunitense e aveva soltanto 25 anni: secondo i media Usa, prima di darsi alle fiamme ha gridato: “Liberate la Palestina”.

Ore 7,00 – Mar Rosso, Usa: “L’attacco degli Houthi alla petroliera Torm Thor ha mancato il bersaglio” – I ribelli sciiti filo-iraniani Houthi hanno provato ad attaccare la petroliera MV Torm Thor, battente bandiera statunitense, nel Golfo di Aden ma hanno mancato il bersaglio. Lo ha reso noto oggi il Comando centrale delle forze armate degli Stati Uniti (CENTCOM), secondo cui l’attacco rivendicato ieri dal portavoce militare del gruppo armato yemenita Yahya Sarea all’emittente locale al-Masirah, vicina al movimento Ansarullah (il braccio politico dei ribelli), non è andato a buon fine. “Il missile ha colpito l’acqua senza causare né danni né feriti”, ha riferito il Comando Usa sulla piattaforma social X (ex Twitter).