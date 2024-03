Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 22 marzo

A 166 giorni dagli attentati del 7 ottobre compiuti in Israele da Hamas e dalla Jihad Islamica non si ferma la guerra nella Striscia di Gaza: il bilancio delle vittime si attesta intorno ai 32 mila morti e ai 74 mila feriti. Proseguono però anche i negoziati tra Tel Aviv e il gruppo terroristico palestinese per un cessate il fuoco: secondo il segretario di Stato Usa Antony Blinken, “la distanza tra le parti si sta riducendo e una tregua è possibile”. Dopo essere stato giovedì in Arabia Saudita e ieri in Egitto, oggi il capo della diplomazia statunitense è atteso proprio in Israele per incontrare il premier Benjamin Netanyahu e il suo gabinetto di guerra. Non si placano però gli scontri al confine con il Libano tra lo Stato ebraico e Hezbollah. Si infiamma anche la crisi nel Mar Rosso dove i ribelli yemeniti filo-iraniani Houthi non smettono di bersagliare le navi collegate a Israele e ai suoi alleati.

DIRETTA

In aggiornamento