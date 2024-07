Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 16 luglio

A oltre nove mesi dagli attentati in Israele del 7 ottobre scorso non si ferma la guerra nella Striscia di Gaza contro Hamas e la Jihad Islamica. Almeno 38.664 persone sono morte e oltre 89mila sono rimaste ferite nel corso delle ostilità. Malgrado il raid condotto nel fine settimana contro un campo per sfollati a Khan Younis, che ha provocato almeno 90 morti, Israele continua a bombardare il territorio costiero palestinese. Fonti libanesi parlano di una ripresa dei negoziati per una tregua e per la liberazione degli ostaggi in Qatar nel corso della settimana. Ma per il momento la pace sembra ancora lontana. Di seguito le ultime notizie di oggi, martedì 16 luglio 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas e la crisi in corso in Medio Oriente.

