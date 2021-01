Insediamento Biden: a che ora inizia il giuramento | Quando è, orario

Oggi, mercoledì 20 gennaio 2021, è in programma la cerimonia di insediamento (qui la diretta in tempo reale) del 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden: ma a che ora inizia il giuramento? L’orario del giuramento vero proprio è previsto alle ore 18,00 italiane (le 12,00 a Washington), anche se la cerimonia d’insediamento prenderà ufficialmente il via mezz’ora prima, alle 17,30 italiane, con l’inno nazionale.

L’insediamento di Biden alla Casa Bianca: cerimonia di giuramento blindata

Sarà un insediamento assai inusuale quello in programma in una Washington letteralmente blindata. L’epidemia di Covid e il timore di manifestazioni da parte dei sostenitori pro-Trump, già protagonisti delle violenze di Capitol Hill, hanno costretto le autorità a rivedere alcune dei rituali previsti nell’Inauguration Day.

La presenza del pubblico durante la cerimonia sarà limitata a un migliaio di persone, mentre Biden (qui il suo profilo) non raggiungerà Washington in treno da Wilmington, Delaware, come era inizialmente previsto.

Il presidente e la sua vice, Kamala Harris (qui il suo profilo), giureranno, come di consueto, all’aperto, su un palco allestito nell’alla Ovest del Congresso Usa.

Al giuramento, che avverrà come di consuetudine sulla Bibbia, non sarà presente, come ampiamente preannunciato, il presidente uscente Donald Trump, mentre dovrebbe esserci il suo vice, Mike Pence. Presenti anche gli ex presidenti Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama, con le rispettive ex first lady.

La tradizionale parata organizzata sulla Pennsylvania Avenue è stata annullata, mentre la spianata del National Mall sarà piena di poliziotti, militari e di migliaia di bandiere a stelle e strisce e non della solita folla che solitamente accorre a Washington per celebrare il nuovo presidente.

Presenti numerose star, tra cui Lady Gaga, che canterà l’inno, Tom Hanks, il quale condurrà lo speciale tv Celebrating America, Jennifer Lopez, Justin Timberlake, Demi Lovato, Jon Bon Jovi e Whoopi Goldberg.

Biden e Harris si recheranno successivamente al Cimitero Nazionale di Arlington per deporre una corona di fiori sulla Tomba del Milite Ignoto, mentre il presidente si trasferirà successivamente alla Casa Bianca dove non troverà ad accoglierlo, però, né Donald Trump né la moglie Melania.

