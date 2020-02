Tragedia al compleanno di una celebre influencer: ghiaccio secco in piscina causa 3 morti

Tragedia al party di compleanno dell’influencer russa Ekaterina Didenko

La festa di compleanno della celebre influencer di Instagram russa Ekaterina Didenko si è trasformata in una tragedia. Durante il party sono morti tre ragazzi, tra cui il marito della festeggiata: a ucciderli è stato il ghiaccio secco gettato nella piscina dell’abitazione della blogger a Mosca. Altre sei invitati sono finiti in terapia intensiva.

Le vittime sono i 25enni Natalia Monakova e Yuri Alferov e il marito dell’influencer Ekaterina, Valentin Didenko, 32 anni. Secondo quanto sostiene il Daily Mail, i tre avrebbero perso la vita per avvelenamento da anidride carbonica dopo che il ghiaccio secco è stato mescolato con l’acqua della piscina.

Il marito della influencer di Instagram avrebbe versato nella vasca 25 kg di ghiaccio secco per rendere più originale la location del party. Alcuni invitati hanno riportato ustioni chimiche, mentre l’influencer russa – che inizialmente è stata dichiarata morta per errore – ha pubblicato su Instagram un video in lacrime lacrime: “Sono viva, sono dietro le porte di un reparto di terapia intensiva”.

Ekaterina Didenko conta oltre un milione di follower sul popolare social, la 29enne è madre di due figli e una farmacista altamente qualificata. Su Instagram è diventata famosa proprio per i suoi consigli su medicinali a uso domestico.

“Valya non è più con noi. Non ho pianto ieri e oggi sono esplosa. Ho pensato che non fosse vero, è stato un incubo”, dice nel video.

