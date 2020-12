Influencer scomparsa da 10 giorni: era partita per un’escursione sui Pirenei

Esther, l’influencer scomparsa da 10 giorni: era in viaggio sui Pirenei

Sono trascorsi dieci giorni e di Esther Dingley non si hanno ancora notizie. Influencer inglese di 37 anni, era partita alla volta dei Pirenei: viaggiatrice esperta e molto seguita sul suo blog dove raccontava sempre le sue avventure in viaggio con il fidanzato Dan, Esther aveva deciso di concedersi un viaggio da sola sulle montagne tra la Francia e la Spagna. L’ultima volta che Esther è stata avvistata era il 22 novembre ed era al confine tra le due nazioni, nel Luchonnais, e indossava vestiario da montagna, sulle spalle uno zaino grigio. Le autorità spagnole e francesi spiegano che le speranze di ritrovare Esther in vita si affievoliscono sempre più. Per la perlustrazione hanno utilizzato sei squadre ed elicotteri.

Cosa è potuto accadere? Le ipotesi sono svariate, ma escludono che sia stato a causa del maltempo, poiché l’unica notte di neve è arrivata quando le ricerche erano già avviate. Potrebbe esserle accaduto qualcosa o avrebbe potuto incontrare qualcuno. Per Esther non era il primo viaggio in solitaria, la donna aveva deciso di percorrere il cammino dell’Imperatrice passando da Port de Venasque prima di dirigersi a Porte de la Glere nella valle di Luchon. Il compagno Dan ha spiegato: “Cercava sempre di tenersi in contatto, ma a volte le sue escursioni la portavano a stare in silenzio per un paio di giorni”. Gli aveva inviato un messaggio prima di mettere il telefono in modalità aereo per risparmiare la batteria.

Dan ed Esther avevano deciso di mollare tutto – la carriera – per dedicarsi al viaggio in camper, che hanno chiamato Homer. Mentre Dan soggiornava presso una fattoria in Guascogna con i loro cinque cani, Esther ha preso il camper intenzionata a fare quell’escursione da sola. La loro storia di influencer viaggiatori è stata trasmessa proprio da BBC News nel weekend in cui Esther ha intrapreso il suo viaggio in montagna. A dare ulteriori informazioni su Esther è stato proprio il compagno tramite la loro pagine Facebook: “È molto difficile dirlo, ma un altro giorno è finito senza lasciare traccia di Esther. Avevo in mente un lungo aggiornamento che trattava varie cose, ma il punto chiave penso sia questo: Da diversi giorni si dice che forse Esther potrebbe non essere lassù (sulle montagne) e che questo era il motivo per cui non riescono a trovarla. Poiché la finestra meteorologica si sta chiudendo rapidamente, con la neve questa sera e molto altro previsto, le squadre di ricerca e soccorso hanno ovviamente dovuto dare la priorità alla ricerca a terra. Sono andati avanti e indietro sui sentieri della zona. Hanno usato elicotteri, cani, un drone e molte persone”.

Esther è quindi nell’elenco delle persone scomparse. “Per come stanno le cose stasera, Esther è ora elencata come un caso nazionale di persone scomparse in Spagna e il caso è stato trasmesso a un’unità giudiziaria specializzata in Francia. Ciò significa che cercheranno altre opzioni oltre a un incidente in montagna”, ha spiegato Dan.

