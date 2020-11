“Ho visto pazienti in punto di morte che non credono di avere il Covid”

“Ci sono pazienti che muoiono dicendo ‘Il Covid non esiste, che malattia ho?‘”. Così Jodi Doering, infermiera americana impegnata in prima linea nell’emergenza Coronavirus, in un’intervista televisiva alla Cnn.

“La cosa più tragica è vederli morire increduli: continuano a dire che il coronavirus non esiste anche mentre li sta uccidendo. Le loro ultime parole a volte sono: dimmi la verità, che malattia ho?”, continua l’operatrice sanitaria.

L’infermiera Jodi Doering su Twitter ha ribadito: “Ho una notte di riposo dall’ospedale. Dato che sono sul divano con il mio cane non posso fare a meno di pensare ai pazienti Covid degli ultimi giorni. Ci sono ancora quelli che non credono che il virus sia reale. Ti dicono che deve esserci un altro motivo per cui sono malati. Ti chiamano per nome e ti chiedono perché devi indossare tutta quella ‘roba’ perché il Covid non è reale. Sì. Succede davvero”.

