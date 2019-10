Impeachment, Trump: “Biden buono solo a leccare il culo di Obama e Nancy Pelosi un’idiota”

Impeachment Trump: insulti contro Joe Biden e Nancy Pelosi

Donald Trump durante il suo comizio di oggi a Minneapolis ha rilasciato dichiarazioni shock sull’apertura di un’indagine per impeachment richiesta il 24 settembre dalla presidente della Camera degli Stati uniti Nancy Pelosi: “Joe Biden è stato un buon vicepresidente solo perché sapeva come leccare il culo a Barack Obama” mentre Nancy Pelosi “non si sa se è veramente un’idiota o se ci fa. O forse è solo una disonestà”. “È una socialista che odia e disprezza l’America, una che ha sposato suo fratello per venire nel nostro Paese”, ha aggiunto.

Si rivolge direttamente al pubblico cercando di avvertirli sulla “pericolosità” della forza politica rivale: “I democratici sono gente malata e folle, indagano sul presidente per azzerare il vostro voto del 2016 come se non fosse mai e esistito. Vogliono cancellare la vostra voce e il vostro futuro”.

Trump è accusato da Pelosi di aver fatto pressioni sul neo-leader dell’Ucraina Volodimir Zelenskij, ex comico eletto presidente nel maggio scorso, per fare in modo che venisse aperta un’indagine sul licenziamento del magistrato Viktor Shokin, che in Ucraina stava indagando “per corruzione” su una società del gas di cui faceva parte Hunter Biden, figlio dell’ex vice-presidente Usa Joe Biden. Al tempo dell’indagine Joe Biden era vicepresidente degli Stati Uniti nel governo Obama e secondo Trump avrebbe utilizzato il suo potere per “aiutare” il figlio.

Trump avrebbe “ricattato” Zelenskij durante una telefonata del 25 luglio in cui avrebbe chiesto al suo omologo in Ucraina di lavorare insieme al consigliere per la sicurezza informatica della Casa Bianca Rudy Giuliani sulle indagini.

Biden è al momento uno dei favoriti alla guida dei democratici per le elezioni del 2020, una sua neutralizzazione “giudiziaria” avrebbe dunque permesso a Trump di avere un rivale in meno.

Nel suo comizio Trump ha attaccato pesantemente Biden: “I Biden sono diventati ricchi mentre l’America veniva derubata. Sleepy Joe e i suo amici hanno svenduto l’America, e da un nuovo report viene fuori che Biden quando era vicepresidente ha lavorato con la talpa del caso Ucraina. Questa non è altro che una caccia alle streghe, un sabotaggio”, ha dichiarato.