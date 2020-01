Harry e Meghan, il commento di Trump: “La Regina non se lo merita”

Sono passati pochi giorni da quando Meghan e Harry hanno comunicato la loro decisione di rinunciare al titolo reale, facendo infuriare la Regina Elisabetta e provocando imbarazzi a Buckingham Palace: adesso anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dice la sua sulla scelta dei duchi di Sussex. E prende le difese della sovrana britannica.

In un’intervista concessa a Fox News, il tycoon ha definito “una faccenda triste” l’attuale situazione nella famiglia reale inglese: “La Regina – ha aggiunto – è una donna fantastica. Non ha mai commesso alcun errore, è stata sempre perfetta”. Per questo motivo, ha continuato Trump, “ho un tale rispetto per la Regina per cui non credo che questo genere di cose dovrebbero accaderle. Ma non voglio scendere nei dettagli dell’intera faccenda”.

Più che un endorsement diretto alla Regina Elisabetta, però, ai più sensibili sulle vicende di Buckingham Palace le parole di Trump sono sembrate più un attacco diretto nei confronti dei duchi di Sussex. E in particolare di Meghan Markle, con la quale anche in passato non sono mancate stoccate e polemiche.

Basti pensare che nel 2016, prima ancora che l’allora attrice diventasse la moglie del principe Harry, in un’intervista televisiva Meghan definì Trump “misogino e divisivo”, arrivando persino ad affermare che se il candidato repubblicano avesse vinto le elezioni statunitensi, sarebbe stata pronta a trasferirsi in Canada.

A giugno 2019, inoltre, Trump ebbe modo di “vendicarsi” delle parole di Meghan. In visita ufficiale nel Regno Unito, il presidente Usa disse in un’intervista che Meghan era stata “cattiva” con lui, ma che lui non avrebbe fatto altrettanto. Oggi, appoggiando la Regina in questa delicata fase della vita reale, il leader della Casa Bianca ha dato un’altra spallata alla duchessa.

Leggi anche:

Harry e Meghan, la resa dei conti: il primo faccia a faccia con la Regina Elisabetta

Il principe Filippo è furioso con Meghan Markle (e prende le difese della Regina)

Potrebbero interessarti Iraq: almeno un missile lanciato vicino base Usa, non ci sono vittime Libia, il generale Haftar ha deciso di partecipare alla Conferenza di Berlino Iran, arrestato l'autore del video del Boeing abbattuto

Harry e Meghan, il commento di William: “Ti ho sempre protetto, ora non posso più farlo”

Le statue in cera di Harry e Meghan rimosse dalle stanze reali del museo Madame Tussauds

Megxit, Meghan Markle è la femminista rivoluzionaria che salva il principe dal Palazzo. L’opinione di TPI