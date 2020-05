Hollywood sotto shock: l’attore Hagen Mills spara alla moglie e poi si suicida

L’attore americano Hagen Mills ha sparato alla sua compagna Erica Price per poi suicidarsi: un evento che in queste ore ha sconvolto il mondo di Hollywood. Mills, noto per le sue apparizioni nelle quattro stagioni della serie Baskets, aveva solo 29 anni. Il suo corpo senza vita è stato trovato dalla polizia dopo la segnalazione di una sparatoria a Mayfield, in Kentucky. Secondo le ricostruzioni apparse sulla stampa americana, gli agenti avrebbero appurato che lunedì scorso Mills aveva raggiunto la casa della madre della sua compagna Erica Price, dove si trovava anche la loro figlioletta di 4 anni. Dopo essere entrato in casa, l’attore avrebbe sparato, ferendo la compagna, per poi rivolgere la pistola contro sé stesso e togliersi la vita con un colpo alla testa.

La compagna Erica Price è stata soccorsa dopo pochi minuti, trasferita d’urgenza presso l’ospedale locale, ma fortunatamente è fuori pericolo. Le ferite al braccio e al torace procuratele dallo sparo, fortunatamente, non sono state mortali. Illesa anche la bimba, che ha visto il padre spararsi dopo aver colpito la mamma, ma senza rimanere coinvolta in alcun modo nell’aggressione. In base a quanto emerso dopo le dichiarazioni della polizia, Erica e la bimba si trovavano nella casa della madre, e Mills le aveva trattenute fino al suo ritorno.

“Quando Price è entrata nella residenza – hanno spiegato gli agenti locali – è stata colpita da Mills, prima che lui girasse la pistola su se stesso. La madre e la figlia di Erica Price non sono state ferite durante la sparatoria”. Mills debuttò come attore nel 2011 in alcuni cortometraggi. Nel 2016, interpretò il ruolo di Lucky in “Renoir,” primo episodio della serie tv Fx “Baskets”. Nello stesso anno ha avuto un ruolo anche in un episodio della sitcom “Swedish Dicks”. Recentemente aveva partecipato al film horror indipendente “Starlight”. Nel 2013 Mills aveva invece recitato nel “Bonnie & Clyde: Justified” con il ruolo di Buck Barrow, mentre il prossimo 4 agosto uscirà l’horror “Starlight” dove l’attore suicida ha avuto una parte. Secondo quanto emerso, pare che il 29enne stesse attraversando un duro periodo a causa di alcuni problemi di salute. Anche sui social era di fatto sparito dalle scene, in quanto l’ultimo post risale al febbraio 2017.

