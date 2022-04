Zelensky miliardario? A quanto ammonta (veramente) il patrimonio del presidente ucraino

Il magazine Forbes, che ogni anno stila le classifiche dei più ricchi al mondo, è intervenuto sul patrimonio del presidente ucraino Volodymir Zelensky dopo che sui social sono circolati meme e voci che lo descrivono come un miliardario. Secondo i rumors il patrimonio dell’ex attore ammonterebbe a 1,4 miliardi di dollari, ma Forbes ha smentito le informazioni circolate nelle scorse settimane .“L’invasione russa ha colpito duramente i miliardari ucraini. Secondo la 36esima edizione della World’s Billionaires List di Forbes, ne sono rimasti solo sette nel Paese”, osserva il magazine. Tra questi non c’è Zelensky, che di questa lista non ha mai fatto parte, nemmeno quando lavorava da comico e attore.

Il suo patrimonio, stando a quanto calcolato da Forbes, ammonterebbe a circa 20 milioni di dollari. Per quanto riguarda gli immobili, la rivista stima che “l’intero portafoglio immobiliare di Zelensky valga 4 milioni di dollari”. Di esso fanno parte un appartamento nel centro di Kiev, in uno dei condomini più costosi dell’Ucraina, altri due appartamenti interamente di proprietà, due di cui è co-proprietario, una singola proprietà commerciale e cinque posti auto.

Altre voci riportano invece che Zelensky è proprietario di cinque yacht di lusso e possiede azioni in società come Meta e Tesla per un totale di 60 milioni di dollari, ma anche queste cifre sono state smentite. “Forbes non ha trovato prove di una tale flotta e se Zelensky possiede azioni in quelle società è difficile credere che tali azioni valgano intorno a 60 milioni”, spiega il magazine “Stimiamo che lui e sua moglie, Olena Zelenska, condividano un conto bancario di circa 2 milioni di dollari in contanti e titoli di stato. Gli altri asset, costituiti da due auto e alcuni gioielli, non valgono più di 1 milione di dollari”, aggiunge la rivista.