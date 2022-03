Chi è Zelensky: biografia, moglie e figli del presidente dell’Ucraina

Chi è Volodymyr Zelensky lo sappiamo tutti, soprattutto dopo quanto accaduto in Ucraina. A partire dal 24 febbraio 2022, la Russia ha invaso la nazione e ha dichiarato guerra al presidente Zelensky. Classe 1978, prima di arrivare al potere ucraino in qualità di presidente, Zelensky ha svolto tutt’altra professione. Ecco tutto quello che sappiamo sul suo conto, dalla carriera d’attore al matrimonio con Olena Zelenska.

Biografia: la carriera da attore a presidente

Nato in una famiglia di origini ebraiche, Zelensky è cresciuto a Kryvyj Rih. Si è laureato in giurisprudenza all’Università Economica Nazionale di Kiev ma ha ben presto archiviato la laurea per inseguire i sogni di gloria. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, fondando la sua casa di produzione – Kvartal 95 – con la quale ha prodotto film e cartoni animati. È sua la voce dell’orso Paddington, almeno nella versione ucraina. Una delle serie TV più chiacchierate della sua carriera, e da cui prenderà nome anche il suo partito politico in seguito, è Servitore del Popolo. Qui ha interpretato un professore del liceo che improvvisamente viene eletto presidente dell’Ucraina. Ironia del destino, se si considera che anni dopo Zelensky, con un passato d’attore comico per di più, è stato eletto presidente della nazione. Si è candidato nel 2018, ha poi vinto nel 2019 con un risultato schiacciante, ottenendo il 73% dei voti.

Moglie e figli di Zelensky

Presidente molto social, sotto la sua guida ha cercato di gestire la pandemia causata dal Covid-19 in Ucraina. E, negli anni, ha anche cercato di attenuare i dissapori con la Russia, nazione con la quale l’Ucraina ha avuto disguidi dal 2014. Purtroppo, con l’ipotesi di inserire l’Ucraina nella Nato, Vladimir Putin ha scelto di invadere militarmente la nazione confinante.

Prima ancora di arrivare al potere, Zelensky ha sposato Olena Kijaško, di professione architetto. Si sono conosciuti a liceo ed è stata proprio Olena a scrivere i suoi sketch comici. I due si sono sposati nel 2003 e dalla loro unione sono nati due bambini: Oleksandra, la primogenita nata nel 2004, e Kyrylo nel 2013. Quanto vale il suo patrimonio? Fino al 2018, si attestava che il presidente dell’Ucraina avesse beni che si aggirano sui 37 milioni di grivna, che corrispondono a circa 1,5 milioni di dollari.