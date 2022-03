Un cameraman di Fox News è morto oggi, 15 marzo 2022, in Ucraina. A renderlo noto è l’emittente televisiva. L’operatore, Pierre Zakrewski, stava lavorando con il corrispondente Benjamin Hall quando la loro auto è stata investita da colpi di arma da fuoco ha spiegato Fox News. Con lui è deceduta anche una giornalista ucraina.

Delle sorti di Pierre, seconda vittima dei media internazionali in Ucraina, aveva parlato nel primissimo pomeriggio il consigliere del ministro degli Interni ucraino Anton Gerashchenko su Telegram. “Il giornalista Benjamin Hall, che lavora per la compagnia televisiva americana Fox News, è in gravi condizioni, privo di sensi. Ha subito numerosi interventi chirurgici. Il destino del cameraman di Fox News Pierre Zakrewski, irlandese, e della produttrice Alexandra Kuvshinova, è ancora sconosciuto. A giudicare dalla natura delle ferite di Ben Hall, l’equipe di Fox News è stata colpita da colpi di mortaio o di artiglieria dagli occupanti russi vicino al villaggio di Gorenki, nella regione di Kiev, sulla strada per Irpin”.