Mariupol, ecco cosa rimane del teatro bombardato dai russi: le impressionanti immagini dall’alto | VIDEO

Guerra in Ucraina, cosa rimane del teatro di Mariupol bombardato dai russi

Le immagini dall’alto realizzate da un drone mostrano ciò che rimane del teatro di Mariupol, bombardato dai russi lo scorso 16 marzo nel corso della guerra in Ucraina (qui gli ultimi aggiornamenti).

Il raid, che viene tuttora negato dai russi, ha causato più di 300 vittime tra i civili: il teatro, infatti, veniva utilizzato come rifugio antiaereo.

Il filmato mostra l’edificio completamente distrutto: solamente la facciata dello stabile ha resistito al bombardamento, mentre nel piazzale antistante si può ancora notare la scritta “bambini” in cirillico, dipinta a terra proprio per segnalare la presenza di civili, e in particolar modo di bambini, all’interno del teatro.