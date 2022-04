Guerra Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi, 6 aprile 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Dopo oltre un mese, la guerra tra Russia e Ucraina sembra ben lontana dal suo epilogo: intanto, mentre il presidente ucraino Volodimir Zelensky, intervenuto ieri (qui la cronaca della giornata) all’Onu, ha chiesto una nuova Norimberga per i crimini di guerra commessi dalla Russia, Mosca continua a negare ogni responsabilità per le vittime di Bucha. Nella notte, sui social, Zelensky è tornato a chiedere la sospensione della Russia da tutti gli organismi internazionali, criticando le Nazioni Unite: “Finché c’è Mosca che esercita i suoi veti, l’Onu non è in grado di esercitare le sue funzioni”. Nel frattempo, l’Ue ha annunciato nuove sanzioni, che riguarderanno 4 istituti bancari del paese, il carbone e altri beni, mentre il premier Mario Draghi, secondo cui l’Italia è “pienamente allineata all’Unione europea”, ha dichiarato che Putin e l’esercito russo dovranno “rispondere delle loro azioni”. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, invece, ha espulso 30 diplomatici russi “per motivi di sicurezza nazionale”. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi dall’Ucraina minuto per minuto.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 09.20 – Von der Leyen: “Soldi europei non vadano ai russi” – ”I soldi degli europei non devono andare ai russi” e su questo punto ”dobbiamo tutti essere uniti”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen intervenendo al Parlamento di Strasburgo.

Ore 09.00 – Autorità locali, distrutto deposito petrolio Dnipro – Un deposito di petrolio nei pressi di Dnipro, citta’ industriale da 1 milione di abitanti a nord di Zaporizhzhia nell’Est dell’Ucraina, e’ stato bombardato e distrutto la notte scorsa dalle forze armate russe. Lo ha annunciato il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Valentin Reznitchenko, su Telegram. “Fortunatamente – ha aggiunto- non ci sono feriti”. Il deposito si trovava a circa 25 km dalla citta’ e ci sono volute 8 ore di lavoro dei pompieri per spegnere l’incendio provocato dalle bombe.

Ore 08.10 – Auto contro amb. russa, non escluso “atto intenzionale” – Un’auto si è schiantata a grande velocità contro il cancello d’ingresso dell’ambasciata della Federazione russa a Bucarest. L’auto è andata in fiamme e il conducente è morto. Le autorità di Bucarest non escludono che l’accaduto possa essere “un atto intenzionale”: lo riporta canale televisivo Digi24, citando fonti delle forze dell’ordine.

Ore 08.00 – Mosca, risponderemo ad ogni atto ostile – Mosca “risponderà ad ogni atto ostile contro la Russia”. Lo afferma, riferisce l’agenzia Tass, il portavoce del ministero degli Esteri del Cremlino in merito all’espulsione dei diplomatici russi da vari Paesi europei

Ore 07.00 – Twitter metterà dei limiti alla propaganda del Cremlino – Restrizioni ai profili del governo russo per limitare l’impatto della propaganda sui social network. Le ha annunciate Twitter, spiegando che gli account ufficiali non saranno più ‘consigliati’ agli utenti di Twitter in tutte le categorie dell’app, comprese le ricerche. Lo riporta il Guardian.

Ore 06.30 – Il sindaco di Borodyanka: “Oltre 200 civili sotto le macerie”- Nella giornata di martedì erano previsti 7 corridoi umanitari Il percorso da Mariupol è diretto a Zaporizhzhia, con mezzi propri ma, spiega la vice prima ministra Vereshchuk, le forze russe, “non consentono a nessuno di recarsi a Mariupol”. Fonti locali: “Esplosioni vicino a Leopoli”. Mosca: “Evacuazione civili impedita da Kiev”. Il sindaco: “Città è andata oltre il disastro umanitario”. Il primo cittadino di Borodyanka, Georgiy Erko: “Ci sono i corpi di circa 200 civili sotto le macerie dei palazzi colpiti”. Il governo ucraino: “Trovati casi torture di massa, anche su bimbi”. A Mykolaiv 12 civili uccisi e 41 feriti dopo un bombardamento.

