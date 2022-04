Guerra Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi, 5 aprile 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Prosegue, purtroppo senza sosta, la guerra in Ucraina. Le drammatiche immagini di Bucha (dove si è recato il presidente Zelensky), con i cadaveri per strada e le fosse comuni, hanno scosso l’opinione pubblica mondiale. L’Unione europea si dice pronta a nuove sanzioni, e il presidente americano Joe Biden chiede di processare Vladimir Putin per crimini di guerra. Ma Mosca ribatte: “Una messinscena”. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi dall’Ucraina minuto per minuto.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 09.24 – Zelensky, a Borodyanka forse più vittime che a Bucha – “Ci sono già informazioni che il numero delle vittime degli occupanti potrebbe essere ancora più alto a Borodyanka e in alcune altre citta’ liberate che a Bucha”. A denunciarlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo ultimo video. “In molti villaggi dei distretti liberati di Kiev, Chernihiv e Sumy, gli occupanti hanno fatto cose che la gente del posto non ha visto nemmeno durante l’occupazione nazista 80 anni fa”, aggiunge.

Ore 09.00 – Kiev: “18mila soldati russi morti” – Secondo l’ultimo rapporto dello Staff generale delle forze armate ucraine, dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina la Russia ha perso circa 18.300 soldati. Stando ai dati dell’Institute for the Study of War, dopo aver perso la “battaglia di Kiev” , le forze russe si stanno ritirando disordinatamente da entrambe le sponde del fiume Dnipro e impiegheranno diverso tempo per riorganizzarsi. Continuano a essere riportati casi di diserzione tra le unità russe che potrebbero portare al dispiegamento di due gruppi tattici di battaglioni arrivati nel Donbass negli ultimi giorni dalle basi situate in Ossezia del Sud. Ad oggi l’esistenza di uno stato indipendente ucraino con capitale a Kiev non è più messo in discussione, nonostante siano previsti ancora molti combattimenti e la Russia potrebbe avere sempre la meglio. I tentativi di avanzamento dell’esercito della Federazione russa in Ucraina orientale nelle ultime 24 ore sono andati a vuoto, mentre proseguono gli scontri a Mariupol e sull’asse di Mariupol Izyum-Severodonetsk. Secondo l’esercito ucraino, finora la Russia ha perso 647 carri armati e 147 velivoli da combattimento.

Ore 07.00 – Kiev, colpito ospedale pediatrico Mykolaiv, vittime – “Le truppe russe hanno effettuato attacchi a Mykolaiv con le munizioni a grappolo vietate dalla convenzione di Ginevra. Gli alloggi civili e le strutture mediche, incluso un ospedale pediatrico, sono stati colpiti. E ci sono stati morti e feriti, compresi bambini”. Lo ha denunciato lo stato maggiore ucraino nel bollettino quotidiano sulla guerra diramato stamane, come riporta Ukrinform.

Ore 06.00 – Zelensky: “Oggi parlerò al Consiglio di Sicurezza Onu” – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskiy ha annunciato che oggi si rivolgerà al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a proposito delle stragi dei civili a Bucha ed in altre città. “Vorrei sottolineare che siamo interessati all’indagine più completa e trasparente, i cui risultati saranno conosciuti e spiegati all’intera comunità internazionale”, ha detto Zelensky in un video messaggio.

Ore 05.45 – Sirene d’allarme in gran parte dell’Ucraina – Le sirene di allarme per possibili incursioni aree sono tornate a suonare stamane in quasi tutta l’Ucraina. Lo segnalano i media locali. Da Kiev, a Odessa, da Kharkiv Leopoli, da Mykolaiv a Donetsk e Zaporizhzhia.

