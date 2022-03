Guerra Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi, 28 marzo 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Giorno 33 della guerra in Ucraina. Da oggi al 30 marzo si terranno nuovi negoziati tra le due delegazioni di Mosca e Kiev, questa volta in Turchia. Mentre prosegue l’avanzata russa: nel Donetsk utilizzate bombe a grappolo, bombardamenti vicino alla centrale di Chernobyl. E a Mariupol il sindaco lancia l’allarme: “Siamo circondati”. Intanto nell’autoproclamata Repubblica di Lugansk si affaccia l’ipotesi di un referendum per l’annessione alla Russia, che però Kiev boccia come “senza valore”. Il presidente ucraino Zelensky ha accusato l’Occidente di non aver abbastanza “coraggio” quando si tratta di aiutare la sua terra, ribadendo la richiesta d’invio di nuove armi. Ieri il duro monito di Papa Francesco all’Angelus: “Ripudiare la guerra, tacciano le armi”. Di seguito tutte le ultime notizie sulla guerra in Ucraina ora per ora.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 8.10 – Video shock dei soldati prigionieri colpiti alle gambe, in atto verifiche – In un video iniziato a circolare online si vedono quelli che sembrano essere soldati ucraini sparare alle ginocchia a presunti prigionieri russi durante un’operazione nella regione di Kharkiv. “Il governo lo sta prendendo molto sul serio e ci sarà un’indagine immediata”, ha dichiarato il consigliere della presidenza ucraina Oleksiy Arestovych. “Siamo un esercito europeo e non prendiamo in giro nostri prigionieri. Se è accaduto davvero, si tratta di un comportamento assolutamente inaccettabile”. Secondo il capo delle forze armate ucraine Valerii Zaluzhnyi, però, sarebbe tutta una montatura volta a screditare l’esercito di Kiev.

Ore 8.00 – Londra, forze russe avanzano vicino Mariupol – Le forze russe hanno guadagnato terreno nei pressi della città sudorientale di Mariupol, dove stanno tentando di conquistare il porto. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa britannico nel suo ultimo rapporto di intelligence sulla guerra in Ucraina, secondo cui nella città, sotto assedio da settimane, sono in corso pesanti combattimenti. Secondo il rapporto britannico, nelle ultime 24 ore non vi è stato “alcun cambiamento significativo” nella disposizione delle forze russe in Ucraina. Inoltre, afferma il rapporto, le forze russe continuano a riportare problemi logistici e perdita di morale.

Ore 7.50 – Kiev: “Russia ritira truppe che circondavano capitale” – Il ministero della Difesa ucraino ha dichiarato che la Russia p stata costretta a ritirare le truppe che circondavano Kiev dopo aver subito perdite significative. Lo afferma un rapporto pubblicato nelle scorse ore, secondo cui il ritiro ha “drasticamente ridotto” l’intensità dell’avanzata di Mosca. Secondo lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, la Russia stia trasportando missili “Iskander” a Kalinkavichy, nel sud-est della Bielorussia.

Ore 7.40 – Scholz: “Germania valuta acquisto sistema difesa antimissile” – La Germania sta valutando l’acquisto di un sistema di difesa antimissile per proteggersi da un potenziale attacco russo. Lo ha detto ieri il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Per il cancelliere tedesco inoltre la caduta di Putin “non è l’obiettivo della Nato e neppure del presidente americano”.

Ore 7.30 – Zelensky: “Pronti ad accettare status neutralità” – L’Ucraina è pronta ad accettare uno status di neutralità come parte di un accordo di pace con la Russia. Lo ha detto il presidente Volodimir Zelensky, in un’intervista con giornalisti indipendenti russi riportata dalla Cnn. “Garanzie di sicurezza e lo status neutrale e non nucleare del nostro Stato: siamo pronti ad accettarlo. Questo è il punto più importante”, ha detto Zelensky. “Era il primo punto di principio per la Federazione Russa, per quanto ricordo. E per quanto ricordo – ha sottolineato il presidente ucraino -, hanno iniziato la guerra per questo”.

Ore 7.20 – Decine di incendi a Chernobyl: “Pericolo di inquinamento radioattivo” – “Nel contesto della sicurezza nucleare, le azioni irresponsabili e non professionali dell’esercito russo rappresentano una seria minaccia non solo per l’Ucraina ma anche per centinaia di milioni di europei”. Lo ha detto la vice prima ministra Irina Vereschuk in un lungo post su Telegram in cui ha accusato le forze di continuare a militarizzare la zona di esclusione di Chernobyl, dove secondo la commissaria per i riritti umani del parlamento ucraino, Liudmila Denisova, si sono sviluppati 31 incendi che hanno distrutto più di 10.000 ettari di foresta. “Come risultato della combustione, i radionuclidi vengono rilasciati nell’atmosfera, che il vento può trasportare su lunghe distanze, il che minaccia le radiazioni non solo in Ucraina ma anche in altri paesi europei. La perdita di controllo sulla zona di esclusione e l’impossibilità di estinguere completamente l’incendio potrebbero minacciare gli impianti di radiazione nell’area”, ha detto Vereschuk.

Ore 7.10 – Biden nega richiesta regime change in Russia – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha negato di aver chiesto un cambio di regime in Russia, quando durante una visita in Polonia aveva detto che Putin “non può rimanere al potere”. “Signor Presidente, vuole che Putin venga rimosso? Ha chiesto un cambio di regime?” ha chiesto ieri un giornalista a Biden mentre usciva dalla messa. “No”, ha risposto il presidente statunitense, che aveva definito Putin “un macellaio” che non può governare.

Ore 7.00 – Zelensky: Ucraina sta cercando la pace “senza alcun indugio” – L’Ucraina sta cercando la pace “senza alcun indugio”. Lo ha sottolineato nel suo ultimo videomessaggio, pubblicato nelle scorse ore sui social media, il presidente ucraino Volodmir Zelensky, aggiungendo che l’obiettivo “ovvio” di Kiev è il ripristino di una vita normale per il paese.

