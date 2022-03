Guerra Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi, 27 marzo 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – In un lungo discorso da Varsavia ieri il presidente americano Joe Biden ha ribadito che Vladimir Putin è “un dittatore, e non può restare al potere”. Secca la risposta del Cremlino: “Non decide lui”. Il presidente Usa ha anche parlato di questa guerra come “un fallimento strategico per la Russia”. “L’Occidente è più forte e più unito che mai. La colpa è solo di Vladimir Putin, non deve neanche pensare a toccare un centimetro del territorio della Nato”, ha aggiunto Biden, secondo cui “la Russia sta strangolando la democrazia”. L’inquilino della Casa Bianca ha anche citato Papa Wojtyla: “Non abbiate paura”. Intanto prosegue l’offensiva russa: forti esplosioni a Leopoli, distrutta la città di Chernihiv. Di seguito tutte le ultime notizie sulla guerra in Ucraina ora per ora.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

