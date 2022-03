Guerra Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi, 26 marzo 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – A più di un mese dall’inizio della guerra tra Russia e Ucraina, non si arrestano i bombardamenti di Mosca anche se le truppe di Kiev sembra stiano riguadagnando terreno. Intanto, nella giornata di ieri (qui la cronaca) si è svolto il vertice Ue, in cui sono state discusse una serie di interventi, tra cui l’acquisizione congiunta per quanto riguarda lo stoccaggio del gas, in materie energetica, mentre Joe Biden, in visita in Polonia, ha dichiarato: “La posta in gioco non è solo la difesa dell’Ucraina ma la democrazia nel mondo”. Nel frattempo, secondo l’Intelligence Usa, Mosca vorrebbe concludere l’invasione entro il 9 maggio, giorno in cui si celebra la vittoria sulla Germania nazista. Di seguito tutte le ultime notizie sulla guerra in Ucraina ora per ora.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 10.45 – Ucraina, il sindaco di Kiev: “Nuovo coprifuoco da stasera a lunedì 28” – “Secondo la decisione del comando militare, il coprifuoco a Kiev e nella regione sarà nuovamente rafforzato e durerà dalle 20 di stasera alle 7di lunedì 28 marzo”. Lo comunica in un messaggio sui social Vitaly Klitschko, sindaco della capitale, precisando che “durante il coprifuoco, solo i veicoli con permessi speciali possono viaggiare” e i cittadini “possono scendere in strada solo per recarsi nei rifugi”.

Ore 10.30 – Zelensky: “Russia minaccia il mondo con armi nucleari” – La Russia sta alimentando la corsa agli armamenti nucleari: lo ha detto oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Forum di Doha. “Vantandosi” delle sue armi nucleari, la Russia sta alimentando una pericolosa corsa agli armamenti, ha detto Zelensky. “Si stanno vantando di poter distruggere con armi nucleari non solo un determinato Paese ma l’intero pianeta”, ha commentato il leader ucraino.

Ore 9.50 – Media, Russia recluta 800 combattenti di Hezbollah – Hezbollah ha accettato di inviare 800 combattenti in Ucraina per prendere parte alle ostilità a fianco della Federazione Russa. Lo riporta il quotidiano russo dell’opposizione Novaya Gazeta citato da Unian. Ai combattenti sono stati promessi 1.500 dollari al mese.

Ore 9 – Il bilancio dei bambini morti in guerra – È salito a 136 il bilancio dei bambini rimasti uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa: lo ha reso noto l’ufficio del procuratore generale del Paese nel suo consueto aggiornamento quotidiano su Telegram. Il numero dei bambini feriti è salito a 199. Lo riporta l’Independent.

Ore 8.50 – Presunto piano per uccidere Zelensky – Il noto contractor russo di paramilitari sostenuto dal Cremlino, il Wagner Group, ha partecipato ad un presunto piano per assassinare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il vice premier Denys Shmyhal: lo ha reso noto un alto consigliere del ministero della Difesa di Kiev, Markian Lubkivskyi, secondo quanto riporta la Cnn.

Ore 8.40 – Gb: continua assedio russo nelle principali città – “La Russia continua ad assediare importanti città ucraine, tra cui Kharkiv, Chernihiv e Mariupol. Le forze russe si stanno dimostrando riluttanti a impegnarsi in operazioni di fanteria urbana su larga scala, preferendo affidarsi all’uso indiscriminato di bombardamenti aerei e di artiglieria per demoralizzare le forze in difesa”. Lo scrive in un tweet il ministero della Difesa britannico, citato dal Guardian.

Ore 8.30 – Sirene in diverse città ucraine – Le sirene anti-aereo sono tornate a suonare questa mattina in diverse città in Ucraina. Lo riferiscono media locali citati dalla Bbc. L’allarme è risuonato nella capitale Kiev e nelle città di Cherkasy e Kropyvnytskyinel centro del Paese, a Zaporizhia e Dnipro nel sud-est, a Zhytomyr nell’est e a Kharkiv e Sumy nel nord-est. Sono in corso in queste ore combattimenti nei distretti di Konotop, Okhtyrka e Sumy della regione ucraina di Sumy (est): lo ha reso noto il capo dell’amministrazione militare regionale, Dmytro Zhyvytskyi, in un video pubblicato su Telegram. Lo riferisce Ukrinform.

Ore 8 – Zelensky potrebbe intervenire agli Oscar – Il presidente ucraino Zelensky, secondo il New York Post, è in contatto con l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences per apparire in video durante la cerimonia degli Oscar. “Gli organizzatori degli Oscar – si legge nell’articolo – stanno ancora discutendo se far apparire brevemente Zelensky durante l’evento. Inoltre, non si sa ancora se sarebbe un collegamento in diretta o un video registrato. Le stesse fonti hanno precisato che nella discussione interna si sta valutando se gli Oscar debbano rimanere apolitici rispetto all’invasione russa dell’Ucraina”.

Ore 7.40 – Zelensky: i russi hanno perso 16mila militari – Il presidente ucraino Zelensky ha detto che la Russia ha finora perso oltre 16.000 militari in Ucraina. In un video postato sui social, citato dalla Cnn, il presidente ha detto che “tra i caduti ci sono il comandante di una delle armate di occupazione e il secondo in comando della flotta del mar Nero”. La Cnn dice di non poter verificare le cifre date da Zelensky in maniera indipendente. La Russia aveva detto che sono finora 1.351 i soldati uccisi nell’offensiva.

Ore 7.15 – Mosca cerca rinforzi in Georgia – La Russia vuole portare in Ucraina rinforzi provenienti dalla Georgia. Lo afferma un alto ufficiale statunitense, specificando come non sia chiaro dove e in che numero queste truppe possano entrare in Ucraina.

Ore 7 – Unicef: più della metà dei bambini ucraini sono sfollati – Più della metà dei bambini ucraini sono ora sfollati, dopo un mese di guerra: lo afferma l’Unicef. Il portavoce James Elder ha dato anche altri dati preoccupanti: “Circa 1,4 milioni di persone non hanno accesso ad acqua pulita, mentre 4,6 milioni di persone hanno solo un accesso limitato o stanno per perderlo. Più di 450.000 bambini dai 6 ai 23 mesi hanno bisogno di assistenza alimentare”.

