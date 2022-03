Guerra Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi, 25 marzo 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – A un mese dall’inizio della guerra tra Russia e Ucraina, non sembra ancora arrivato il momento della fine delle ostilità, anzi. Nella giornata di ieri (qui la cronaca della giornata), la Nato ha deciso di “fornire più assistenza all’Ucraina, anche dal punto di vista militare”, mentre il presidente Usa Joe Biden, che ieri ha partecipato a Bruxelles al vertice della Nato e al Consiglio europeo sull’Ucraina, mentre oggi sarà a Varsavia per incontrare il premier polacco Andrej Duda, ha varcato il confine oltre il quale vi sarà un eventuale intervento Nato contro la Russia: “Se Mosca usa armi chimiche, risponderemo”. Il Cremlino, dal canto suo, ha fatto sapere che la decisione dell’Alleanza atlantica di supportare militarmente Kiev è la dimostrazione di “voler continuare le ostilità”. Di seguito tutte le ultime notizie sulla guerra in Ucraina ora per ora.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 8.35 – Dnipro, missili colpiscono edificio militare: “Danni gravi” – Il governatore della regione di Dnipro ha dichiarato che due missili hanno colpito un edificio ucraina intorno a Dnipro, in Ucraina centrale, causando “gravi danni”. Lo riporta Reuters. Il governatore Valentyn Reznichenko ha detto che sono in corso le ricerche dei dispersi tra le macerie.

Ore 8.15 – Ucraina, 219mila evacuati dall’inizio dei corridoi umanitari – Sono 219mila gli ucraini evacuati finora tramite i corridoi umanitari. Lo ha detto il vice direttore dell’ufficio presidenziale Kirilo Tymoshenko, secondo quanto riportato dall’ageniza di stampa ucraina Unian.

Ore 8.10 – Colpito deposito di petrolio nel nord-ovest – I servizi di emergenza ucraini hanno dichiarato che un deposito di petrolio è stato è stato colpito durante la notte da bombardamenti russi nel villaggio di Kalinovka, nella regione nordoccidentale di Vinnytsia. Secondo le autorità ucraine, il deposito ha preso fuoco.

Ore 8.05 – Londra, Ucraina recupera posizioni a est di Kiev – Le azioni di contrattacco e i problemi logistici e di rifornimento dei russi “hanno permesso all’Ucraina di rioccupare città e le posizioni difensive fino a 35 chilometri a Est di Kiev”. Lo afferma l’ultimo aggiornamento dell’intelligence del ministero della Difesa britannico, secondo cui “le forze ucraine probabilmente continueranno a cercare di respingere l’esercito russo lungo l’asse nord-occidentale da Kiev verso l’aeroporto di Hostomel”. Quanto al fronte meridionale, “le forze russe probabilmente continueranno a cercare di accerchiare Mykolaiv e cercheranno di procedere a Ovest verso Odessa”, ma ” i loro progressi sono rallentati da problemi logistici e dalla resistenza ucraina”.

Ore 8.00 – Pentagono: la Russia sta esaurendo le munizioni di precisione – Lo ha detto Colin Kahl, sottosegretario alla Difesa per gli affari politici, secondo quanto riporta Reuters.

Ore 7.50 – Oggi Biden annuncia piano di aiuti per il gas all’Europa, poi vola in Polonia – Joe Biden annuncerà oggi un piano per aumentare le forniture di gas naturale liquefatto in Europa, come parte degli aiuti per consentire all’Europa di rinunciare al gas russo dopo l’invasione dell’Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti ne parlerà oggi con la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen, poco prima di partire per la Polonia, l’ultima tappa del suo viaggio in Europa. Alle 16 incontrerà a Rzeszow, a circa 100 chilometri dal confine con l’Ucraina, le truppe Usa stanziate “a difesa del fianco orientale della Nato”, secondo quanto dichiarato dalla Casa Bianca. Domani Biden incontrerà l’omologo polacco Andrzej Duda a Varsavia per discutere della “crisi umanitaria e dei diritti umani” dovuta alla guerra in Ucraina.

Ore 7.40 – Zelensky a vertice Ue: sanzioni arrivate “un po’ tardi” – Il presidente ucraino ha condiviso sulla sua pagina Facebook il video del suo intervento al Consiglio europeo di ieri sera, in cui ha ringraziato i leader europei per aver imposto sanzioni alla Russia, affermando però che sono state decise “un po’ tardi”. “Avete applicato le sanzioni. Ve ne siamo grati. Sono passi importanti ma era un po’ tardi”, ha detto il presidente ucraino. “Se fossero state preventive, la Russia non sarebbe entrata in guerra”.

Ore 7.30 – Kiev accusa: 400mila civili ucraini deportati in Russia come ostaggi – L’Ucraina ha accusato Mosca di aver deportato in Russia 402.000 civili, inclusi 84.000 bambini, e ha espresso preoccupazione per il fatto che sarebbero stati usati come “ostaggi”. Lo ha dichiarato Lyudmyla Denisova, commissaria per i diritti umani dell’Ucraina. Secondo la Russia i civili sono stati evacuati volontariamente.

Ore 7.20 – Zelensky a Orban: decidi da che parte stare – In un messaggio pubblicato su Facebook, il presidente ucraino Volodimir Zelensky ha ringraziato gli Stati membri dell’Ue per il loro sostegno eccetto l’Ungheria, invitando il primo ministro Viktor Orban a “prendere una decisione” sui suoi rapporti con la Russia. “Esiti a decidere se imporre sanzioni o no? Esiti a decidere se far passare le armi o no? Esiti a decidere se commerciare con la Russia o no? Non c’è tempo per esitare. È tempo di decidere”, ha scritto.

Ore 7.10 – Russia, Medvedev: “stupido” pensare che sanzioni possano influire su governo – Con le sue restrizioni, l’Occidente sta cercando di mettere i russi contro le autorità, ma al contrario le sanzioni consolideranno solo la società russa e non causeranno malcontento popolare. Lo ha detto l’ex presidente russo Dmitri Medvedev in un’intervista a Ria Novosti, in cui ha affermato che sarebbe questo è il punto debole delle “stupide sanzioni” imposte alla Russia.

Ore 7.00 – Zelensky: siamo vicini alla pace e alla vittoria – “Ci stiamo avvicinando alla pace, ci stiamo avvicinando alla vittoria. Questa guerra non può essere senza vittoria. Così sarà. Non possiamo fermarci nemmeno per un minuto perché ogni minuto riguarda il nostro destino, il nostro futuro e la nostra sopravvivenza”. Così il presidente ucraino Volodimir Zelensky in un video messaggio alla nazione.

Leggi anche: 1. Come si è arrivati alla guerra Russia-Ucraina e cosa vuole Putin / 2. Reportage – Chi sono i figli ribelli di Putin: la generazione russa che si oppone alla guerra in Ucraina / 3. Altro che sanzioni: l’Italia si inchina allo Zar e sugli amici di Putin piovono onorificenze