Guerra Ucraina-Russia: le ultime notizie di oggi, 24 marzo 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Nel ventinovesimo giorno di guerra tra Russia e Ucraina, il presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, sbarca in Europa dove incontrerà i leader della Nato e terrà un discorso sulla risposta da dare all’attacco di Mosca. Lo statunitense, inoltre, parteciperà e interverrà anche all’incontro del G7 per discutere le conseguenze delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dagli alleati nei confronti della Russia. Il presidente Putin, intanto, ha risposto alle sanzioni Ue dichiarando che d’ora in avanti la Russia venderà il proprio gas solamente se pagato in rubli. Sul fronte del conflitto, invece, continua l’assedio delle truppe russe alle città ucraine, mentre Kiev ha accusato Mosca di aver usato bombe al fosforo. Di seguito tutte le ultime notizie sulla guerra in Ucraina ora per ora.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 7.40 – Mattarella: da Anpi solidarietà attiva a chi resiste – “Il congresso dell’Anpi, associazione che raccoglie l’eredità di coloro che hanno lottato per la libertà, sarà certamente, ancora una volta, un momento importante di testimonianza e di riflessione. Di solidarietà attiva con chi sta resistendo, di ricerca di una pace su cui ricostruire civiltà e diritto. I principi, vivi e attuali, della nostra Carta costituzionale agiscano da guida». Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al congresso dell’Anpi.

Ore 7.35 – Mattarella, Ue unita a fianco popolo aggredito – “La democrazia europea è stata garante di pace, motore di dialogo, di sviluppo e affermazione di valori di giustizia e coesione sociale. Ha saputo dare all’unità del Continente – pur con i suoi limiti – ordinamenti plurali e condivisi e oggi questa unità si esprime al fianco del popolo aggredito, chiedendo che tacciano subito le armi, che si ritirino le forze di invasione, che venga affermato il diritto del popolo ucraino a vivere in pace e in libertà”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al congresso del’Anpi.

Ore 7.32 – Mattarella: bersaglio è democrazia nata da Resistenza – “Il bersaglio della guerra non è soltanto la pretesa di sottomettere un Paese indipendente quale è l’Ucraina. L’attacco colpisce le fondamenta della democrazia, rigenerata dalla lotta al nazifascismo, dall’affermazione dei valori della Liberazione combattuta dai movimenti europei di Resistenza, rinsaldata dalle Costituzioni che hanno posto la libertà e i diritti inviolabili dell’uomo alle fondamenta della nostra convivenza”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al congresso dell’Anpi.

Ore 7.30 – Mattarella: aggressione riporta Europa in tempo stragi – “L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia celebra il suo 17esimo congresso in un momento drammatico. L’ingiustificabile aggressione al popolo ucraino di cui si è resa responsabile la Federazione russa ha fatto ripiombare il Continente europeo in un tempo di stragi, di distruzioni, di esodi forzati che fermamente intendevamo non avessero più a riprodursi dopo le tragiche vicende della Seconda guerra mondiale”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 17° Congresso Nazionale dell’ A.N.P.I. in un messaggio al presidente, Gianfranco Pagliarulo.

Ore 7.20 – Regno Unito, avanzata russa su Kiev in forte difficoltà – Le unità militari ucraine hanno condotto con successo la controffensiva nelle città alla periferia di Kiev, e hanno probabilmente ripreso il controllo di Makariv e Moschun. Lo afferma la Difesa britannica nel suo ultimo Intelligence update pubblicato su Twitter. A nord-est di Kiev i russi stanno affrontando significative difficoltà, e la controffensiva ucraina ha probabilmente messo a rischio la ripresa dell’avanzata verso la capitale. Vi è, infine, la realistica possibilità che gli ucraini siano in grado di circondare le unità russe a Bucha e Irpin.

Ore 7.10 – Renault: sospende attività in stabilimento Mosca – Renault ha annunciato la sospensione delle attività del suo stabilimento di Mosca. Lo si legge in un comunicato diffuso dal gruppo in cui si aggiunge che le prospettive finanziare del gruppo sono riviste al ribasso per il 2022.

Ore 07.00 – L’Unione europea si riunisce per le nuove sanzioni a Mosca. È stallo sul dossier energia – Oggi e domani i leader europei si ritrovano a Bruxelles per approvare il quinto pacchetto di misure contro la Russia. Il tema più spinoso sul tavolo è quello dello stop ai rifornimenti di gas e petrolio russi. C’è chi spinge per farlo, come Lituania e Repubblica Ceca, e chi frena, come Germania e Francia. Di Maio: “Non poniamo veti”. In Europa arriva anche il presidente Usa Biden.

Ore 06.30 – Distrutto un ponte chiave per il collegamento con Kiev – Le forze russe hanno distrutto un ponte chiave sul fiume Desna, interrompendo una rotta vitale tra la città settentrionale di Chernihiv e Kiev: lo riporta la Bbc, che cita funzionari ucraini. Il ponte, ha spiegato il difensore civico ucraino per i diritti umani Lyudmyla Denisov, veniva utilizzato per portare aiuti umanitari alla capitale ed evacuare i civili. Il capo dell’amministrazione regionale, Viacheslav Chaus, ha detto che gli aiuti saranno comunque in qualche modo consegnati”.

Ore 06.00 – La Cina con la Russia all’Onu su risoluzione – La Cina si schiera con la Russia all’Onu. La risoluzione elaborata da Mosca sulla situazione umanitaria in Ucraina e bocciata in Consiglio di Sicurezza ha infatti ottenuto un unico voto a favore, quello di Pechino, a fronte di 13 astensioni. Pur parlando della situazione umanitaria in Ucraina, il testo non faceva alcun riferimento all’invasione dell’Ucraina da parte Russia e al ruolo di Mosca nella crisi. La Russia “sta cercando di usare il Consiglio per coprire le sue azioni”, ha detto l’ambasciatrice americana all’Onu, Linda Thomas-Greenfield. “Alla Russia non interessa il deterioramento delle condizioni umanitaria”, ha aggiunto.

Ore 05.00 – Russia, aumentano le probabilità di un golpe – Cresce, per Vladimir Putin, il rischio di un colpo di Stato a Mosca. Lo ha scritto un agente dell’intelligence russa a Vladimir Osechkin, attivista russo fondatore del gruppo di difesa dei diritti umani Gulag.ru. Il malcontento aumenta, scrive l’anonimo ufficiale del Fsb, citato dal Times, tra gli 007 che “non potranno più andare in vacanza nelle vile in Italia o portare i figli piccoli a Disneyland Paris. Non vogliono tornare indietro all’Unione sovietica e ogni mese di guerra in più aumenta la probabilità di una ribellione”.

