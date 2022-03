Putin potrebbe annunciare la fine della guerra in Ucraina il 9 maggio

Vladimir Putin avrebbe già annunciato il 9 maggio come data per mettere la parola “fine” alla guerra in Ucraina. Lo dichiarano i funzionari di Kiev, sottolineando che si tratta della stessa data in cui in Russia si celebra il Victory Day, per commemorare la sconfitta dei nazisti alla fine della Seconda guerra mondiale. Secondo lo staff generale delle Forze Armate ucraine, la propaganda russa starebbe “imponendo l’idea che la guerra dev’essere portata a termine entro il 9 maggio 2022.”

Ogni anno nella piazza Rossa di Mosca, viene organizzata in questo giorno una stravagante parata militare per celebrare la sconfitta della Germania nazista. Nel post pubblicato oggi su Facebook, le Forze Armate ucraine sostengono che “secondo le informazioni raccolte da fonti militari della Federazione russa, l’incessante macchina propagandistica vorrebbe “imporre” la fine della guerra entro questa data,” aggiungendo che “data l’urgenza, il nemico sta prendendo le misure necessarie per rinnovare le capacità belliche delle sue unità aeree e delle truppe aviotrasportate, dopo le pesanti perdite subite sia in termini di truppe che di attrezzature militari.”