La Russia cambia il generale alla guida della guerra in Ucraina: chi è Alexander Dvornikov

La Russia avrebbe cambiato il generale alla guida della guerra in Ucraina: al comando delle truppe di Mosca, infatti, ora ci sarebbe Alexander Dvornikov, veterano delle operazioni russe in Siria.

La notizia, svelata dalla Bbc, sarebbe stata confermata da un funzionario di alto livello dell’Intelligence occidentale. “Dvornikov ha una enorme esperienza derivante dalle operazioni russe in Siria, quindi ci aspettiamo di veder migliorare il comando e il controllo generale delle truppe russe in Ucraina” ha dichiarato la fonte all’emittente britannica.

Il cambio al vertice arriva dopo l’ammissione, da parte del portavoce del Cremlino, di “pesanti perdite” registrate nell’esercito russo nel corso della guerra in Ucraina.

Le forze russe in campo, fino ad ora, venivano coordinate separatamente e questo ha provocato una mancanza di comunicazione tra i vari reparti. Dvornikov, invece, dovrebbe essere al comando dell’intera “operazione speciale” avviata da Mosca ormai più di un mese fa.

La Russia, sempre secondo la stessa fonte, ora avrebbe fretta: l’obiettivo di Putin, infatti, è quello di annunciare la vittoria in Ucraina entro il 9 maggio, giorno in cui in Russia si celebra la vittoria di Mosca sul nazismo.

“C’è una tensione tra la logica militare di riorganizzare le forze, imparare dagli errori commessi e mettere in campo tattiche migliori, e l’imperativo politico di agire più in fretta” ha dichiarato la fonte alla Bbc.

L’obiettivo della Russia, ormai nemmeno tanto nascosto, è quello di concentrare le proprie operazioni nel Donbass, nell’Est del Paese, senza rinunciare a bombardare le città a Sud provando a creare un corridoio tra Mariupol e la Crimea.