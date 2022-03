Putin alla folla: “Attueremo tutti i piani”. Ma la tv di Stato lo taglia | VIDEO

Putin alla folla: “Attueremo tutti i piani”. Ma la tv di Stato lo taglia In occasione dell’anniversario dell’occupazione russa della Crimea (strappata all’Ucraina nel 2014) Vladimir Putin ha pronunciato un discorso alla nazione in uno stadio gremito di persone: secondo il ministero degli Interni sarebbero stati 200mila i cittadini che hanno inneggiato al presidente russo. “Per un mondo senza nazismo, per la Russia, per il presidente”, questo il titolo dell’evento, i cui conduttori hanno sfoggiato sulla giacca la lettera “Z” diventato ormai simbolo dell’avanzata delle truppe russe in Ucraina.

Vladimir Putin ha fatto il suo ingresso allo stadio Luzhniki di Mosca alle 14.15 (ora italiana) di oggi. “Gli abitanti della Crimea vogliono abitare nella loro terra, con la loro patria storica, la Russia. Hanno fatto la cosa giusta opponendosi ai nazisti”, ha detto Putin, che vorrebbe fare lo stesso nel resto del Paese. “Kiev organizza operazioni militari punitive contro il Donbass, qui siamo intervenuti con un’operazione speciale per fermare un genocidio dei russi: porteremo a termine i nostri piani“, ha continuato. E poi, citando il Vangelo di San Giovanni, ha dichiarato: “Non c’è amore più grande che donare l’anima per gli amici; in Russia vediamo un’unità che non c’era da molto tempo”