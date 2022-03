Quanto durerà la guerra? Quali sono i rischi che il conflitto prenda una piega inaspettata? Sempre più analisti stanno azzardando diversi ipotesi confrontando l’attuale conflitto con quello in Afghanistan o risalendo addirittura alla Battaglia di Stalingrado, come a segnalare che l’attuale scenario sul campo non collima esattamente con il “blitzkrieg” annunciato da Putin una settimana fa.

Il Pentagono sta valutando costantemente la situazione a Kiev e sostiene che i russi impiegheranno almeno un’altra settimana per conquistare la capitale e dalle 4 alle 6 settimane per riuscire a ottenere il controllo totale del Paese. Secondo gli analisti americani tuttavia, ciò non significherà la fine del conflitto bensì solo l’inizio, e bisognerà aspettare dai 10 ai 20 anni per trovare una soluzione politica e militare all’attuale crisi. Questo è quanto ci insegna la storia.

Anche secondo il Foreign Office britannico, il conflitto si prolungherà per almeno 10 anni, e come il Pentagono sostiene che saranno i russi a perderlo. L’Ucraina è circa due volte e mezzo le dimensioni dell’Italia e ha oltre 40 milioni di abitanti. Lo spettro dell’Afghanistan ai tempi della guerra con la Russia è dunque una possibilità concreta.

La posizione del presidente Macron è simile, e quando ha avvertito che dobbiamo prepararci a un lungo conflitto in Ucraina, probabilmente faceva anche riferimento alla prospettiva di una Resistenza basata sulla guerriglia urbana e sul sabotaggio dell’occupazione russa.

C’è infine un altro aspetto da prendere in considerazione, ovvero quanto a lungo riusciranno a resistere le truppe russe. Da un punto di vista militare, le cose non stanno andando esattamente come se le aspettava Putin, che ha dovuto inviare decine di migliaia di uomini in più sul campo. Il morale nel Paese è ancora molto alto, nonostante le numerose morti tra i civili che la guerra ha già provocato – ad oggi sono stati accertati 352 decessi, tra cui 14 minori e 1.684 feriti, tra cui 116 minori. L’Ucraina ha ottenuto un altissimo livello di collaborazione da quasi tutto il resto del mondo e stanno arrivando molti volontari dai Paesi confinanti.

Sta accadendo qualcosa che nessuno effettivamente si aspettava e nessuno sa quanto di preciso quanto potrà durare. E pur essendosi aperta la prospettiva di una possibile sconfitta di Putin, quasi certamente questa avverrà sul lungo termine.