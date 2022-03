Guerra Ucraina: DiCaprio dona 10 milioni di dollari alle forze armate ucraine

L’attore Leonardo DiCaprio dona 10 milioni di dollari alle forze armate dell’Ucraina impegnate nella guerra contro la Russia: lo riporta Ukrinform, l’agenzia di stampa ucraina, citando la Gsa News, secondo cui si tratta della somma più cospicua finora donata al Paese invaso dalle truppe di Mosca.

Secondo quanto affermato dai media, all’origine di questa cospicua donazione vi sarebbe il fatto che la nonna materna dell’interprete di Hollywood è originaria di Odessa, la città ucraina che affaccia sul Mar Nero al momento tra le più colpite dalle forze armate russe.

Nei giorni scorsi, il presidente ucraino Zelensky aveva lanciato un appello al mondo per ricevere sostegno sia militare che finanziario, motivo per cui era stato aperto un conto alla Banca Nazionale ucraina bancario, sul quale, come detto, DiCaprio avrebbe sborsato ben 10 milioni di dollari.