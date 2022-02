Guerra in Ucraina, giornalista si ritrova in uno scontro a fuoco tra russi e ucraini: le drammatiche immagini

Guerra Ucraina, giornalista in uno scontro a fuoco tra russi e ucraini

Attimi di paura per un giornalista della Cnn, inviato in Ucraina per seguire la guerra, che si è ritrovato nel bel mezzo di uno scontro a fuoco tra russi e ucraini.

Il reporter, Matthew Chance, stava parlando con alcuni soldati russi, credendo, però fossero ucraini, quando sono arrivati i militari russi, che hanno iniziato a sparare.

La battaglia è avvenuta nei pressi dell’aeroporto di Hostomel (Gostomel), non molto lontano dalla Capitale dell’Ucraina, Kiev, dove, secondo fonti russe, i militari di Mosca hanno ucciso oltre 200 soldati ucraini. Tanto spavento, ma nessuna conseguenza per fortuna, per il giornalista.