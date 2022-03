Guerra in Ucraina, la fuga disperata dei cittadini di Zaporizhzhia | VIDEO

In un filmato che sta circolando molto in rete in queste ore si vedono i cittadini di Zaporizhzhia, la città bombardata questa notte dalla Russia che ospita l’omonima centrale nucleare, tentare di mettersi in salvo a bordo di un treno. Nelle immagini si vedono uomini, donne e bambini accalcati lungo i binari che fanno di tutto per tentare di mettersi in salvo.

Nelle prime ore del mattino un attacco delle truppe russe ha fatto divampare un incendio presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa . L’incendio è stato domato all’alba ma il pericolo di una fuga radioattiva è molto alta, secondo quanto riferito dal portavoce dell’impianto Andrei Tuz, dichiarando che uno dei sei reattori è stato danneggiato.