Ucraina, Draghi: “Sostegno dell’Italia all’accoglienza non mancherà” | VIDEO

Ucraina, Draghi: "Sostegno dell'Italia all'accoglienza non mancherà"

Il sostegno dell’Italia ai profughi in arrivo dall’Ucraina “non mancherà”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, arrivando a Palmanova, in provincia di Udine, per visitare la sede regionale della Protezione civile e l’hub dove sono stoccati i mezzi e i materiali in partenza umanitari per l’Ucraina. “La decisione fondamentale è la decisione del governo di ascoltare gli italiani, di ascoltare la disponibilità, l’entusiasmo, l’accoglienza di ascoltare la loro bontà. Questa decisione è presa, il sostegno all’accoglienza non mancherà”, ha continuato Draghi. Si è trattato della prima volta in cui il premier ha risposto alle domande dei cronisti a margine di un evento, e non in occasione di una conferenza stampa prestabilita.