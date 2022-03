I russi si ribellano a Putin? In Ucraina un comandante di Mosca è stato ucciso da un suo soldato | VIDEO

Un comandante russo sarebbe stato ucciso da un suo soldato per protestare contro le gravi perdite dell’esercito di Mosca ha subito durante la guerra in Ucraina (qui gli ultimi aggiornamenti).

Secondo quanto riferito dal giornalista ucraino Roman Tsymbaliuk, Yuri Medvedev, comandante della 37/ma brigata fucilieri motorizzati, sarebbe stato investito da uno dei suoi soldato con un carro armato.

Ukrainian journalist Roman Tsymbaliuk: A Russian soldier ran over his commanding officer, Colonel Yuri Medvedev, with his tank “to protest the huge number of losses they have suffered”. Putin’s in deep sh*t if his soldiers are turning on their commanders. pic.twitter.com/noGHVx0rPz

— Mike Sington (@MikeSington) March 23, 2022