Guerra in Ucraina: i russi colpiscono una cisterna di acido nitrico | VIDEO

Un’enorme nube tossica si è alzata in cielo a Rubizhne, nella regione di Lugansk, dopo che i soldati russi hanno colpito una cisterna di acido nitrico nel corso della guerra in Ucraina (qui gli ultimi aggiornamenti).

L’attacco, secondo quanto riportano le fonti locali, sarebbe avvenuto nella giornata di sabato 9 aprile ed è stato confermato il giorno successivo dal ministero della Difesa britannico, che ha confermato la dispersione della sostanza nell’area.

“Le truppe russe continuano a usare ordigni esplosivi improvvisati per causare vittime, abbassare il morale e limitare la libertà di movimento degli ucraini” ha dichiarato il ministero della Difesa del Regno Unito nel consueto aggiornamento dell’intelligence.

Ai residenti della cittadina è stato chiesto di non aprire le finestre, ricordando, come già denunciato dal Parlamento ucraino lo scorso 5 aprile, che “L’acido nitrico è pericolosissimo se inalato, inghiottito o se entra in contatto con la pelle. Le conseguenze di questo incidente sono simili all’uso di armi chimiche o biologiche”.