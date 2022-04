GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 11 APRILE 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Dopo oltre un mese dall’inizio dell’invasione della Russia in Ucraina, la guerra sembra essere giunta a un punto cruciale: Mosca, infatti, sta dispiegando le truppe nell’Est del Paese con l’obiettivo di conquistare il Donbass e creare un corridoio con la Crimea. A confermare che le sorti del conflitto si decideranno nell’Ucraina dell’Est vi sono anche le parole di Mykhailo Podolyak, consigliere presidenziale ucraino, il quale ha detto che, dopo la grande battaglia nel Donbass, Zelensky e Putin potranno incontrarsi per trattare una tregua. Nel frattempo, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha dichiarato l’intenzione dell’Alleanza di schierare un esercito permanente ai suoi confini per contrastare eventuali aggressioni future da parte della Russia. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi sulla guerra tra Russia e Ucraina.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 9,00 – Zelensky: “Pronto a dare la vita per il mio Paese” – “Potrei non essere il guerriero più forte. Ma non sono disposto a tradire nessuno”: lo dichiara in un’intervista alla Cbs il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Non voglio fingere di essere un eroe. Amo la mia famiglia. Voglio vivere molti più anni, ma scegliendo tra fuggire e stare con la mia gente, sono pronto a dare la mia vita per il mio Paese” ha dichiarato Zelensky.

Ore 8,00 – Sale a 183 il bilancio dei bambini morti dall’inizio della guerra – Sono 183 i bambini morti dall’inizio della guerra in Ucraina. Lo scrive sul suo canale Telegram la commissaria per i diritti umani del Parlamento ucraino, Lyudmila Denisova: “Secondo il Registro unificato delle indagini preliminari, dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, 183 bambini sono morti e 342 bambini sono stati feriti”.

Ore 7,00 – Zelensky: “Settimana cruciale, i russi preparano grande offensiva a Est” – Attraverso un messaggio diffuso nella notte il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che questa sarà una “settimana cruciale” per l’esito della guerra. “Le truppe russe si stanno predisponendo per operazioni militari su larga scala nell’Est del nostro Paese” ha dichiarato Zelensky. “Quando non si ha il coraggio di ammettere i propri errori, di chiedere scusa, di adattarsi alla realtà e imparare, ci si trasforma in mostri. E se il mondo li ignora, allora i mostri decidono che è il mondo a doversi adattare a loro. Bene, l’Ucraina fermerà tutto questo. Verrà il giorno in cui dovranno ammettere tutto” ha aggiunto il presidente.

