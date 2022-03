Guerra in Ucraina, bimba canta “Let it Go” di Frozen nel bunker. L’emozionante video

Una bambina di nome Amelia durante un bombardamento su Kiev si è ritrovata in un bunker con la sua famiglia e altre persone. Per passare il tempo e non pensare alla guerra la bimba ha cantato un brano di Frozen, il famoso cartone Disney, emozionando tutti. Il tutto è stato ripreso con il cellulare da Marta Smekhova che ha poi spiegato come è andata. Poco prima dell’esibizione della piccola, la donna aveva provato a distrarre lei e gli altri bimbi che si trovavano nel bunker con le loro famiglie facendoli disegnare. “A me piace cantare”, ha replicato Amelia. Incoraggiata da Smekhova la piccola si sarebbe quindi decisa a cantare per il pubblico del bunker e si è esibita in “Let It Go”, colonna sonora del film d’animazione “Frozen”. “Dalla prima parola pronunciata da Amelia, nel bunker è sceso un completo silenzio – ha scritto Smekhova nel suo post su Facebook -. Tutti hanno smesso di fare quel che stavano facendo per ascoltarla. Un raggio di luce. Nemmeno gli uomini sono riusciti a trattenere le lacrime”.