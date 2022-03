Anche questa notte il centro storico di Kharkiv, in Ucraina orientale, è stata martellato dagli intensi bombardamenti delle forze armate russe. Oleh Synehubov, capo dell’Amministrazione regionale, ha dichiarato che la città è stata colpita da oltre 60 razzi nella notte. Ciò nonostante, le Forze Armate ucraine continuano a mantenere le proprie posizioni in città.

“Le nostre Forze Armate mantengono le loro posizioni che vengono continuamente rafforzate,” ha detto Synehubov. “I militari russi non hanno alcuna possibilità di entrare e conquistare la città.”

Intanto la situazione a Izyum, nell’oblast di Kharkiv, continua a essere disperata. “Non riusciamo a consegnare gli aiuti umanitari. Siamo in costante contatto con il ministero e l’Ufficio del presidente per l’apertura di un corridoio umanitario, ma ad oggi non siamo ancora riusciti a evacuare le persone e a consegnare gli aiuti,” ha fatto sapere il capo dell’Amministrazione regionale.

Pochi giorni fa il sindaco di Izyum, Volodymyr Matsokin, ha pubblicato le immagini di un ospedale colpito dai bombardamenti russi. Al momento, ha fatto sapere, sarebbero circa 300 i pazienti in attesa di essere evacuati.

In alcuni video emersi oggi in rete si possono vedere gli attacchi avvenuti durante la notte sulla città e le conseguenze dei bombardamenti su alcune aree residenziali la mattina seguente.

Kharkiv, la seconda città più importante del Paese, nemmeno un mese fa aveva una popolazione di un milione e mezzo di abitanti. L’assedio da parte dell’esercito russo è iniziato il primo marzo, da allora per le autorità locali sono morti oltre 200 civili, tra i quali 11 bambini, e 70 militari.

Il centro storico, con le sua architettura costruttivista e le torri d’epoca staliniana è stato colpito da una pioggia di missili piovuti dal cielo. Oltre alla stazione, sono rimaste in piedi solo le splendide chiese ortodosse e la grande cattedrale, bianca e marrone. Tutto il resto è stato distrutto.

Complessivamente i vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo tre persone dalle macerie, mentre il bilancio provvisorio delle vittime rinvenute dagli attacchi di questa notte a Kharkiv è di sette civili.