Ecco cosa prevede il nuovo piano Usa per Gaza proposto da Trump e accettato da Netanyahu

Un cessate il fuoco immediato a Gaza, la liberazione di tutti gli ostaggi israeliani entro 72 ore, il rilascio di quasi 2.000 palestinesi attualmente in carcere in Israele, il disarmo di Hamas, il parziale ritiro dell’Idf dalla Striscia, l’impegno da parte dello Stato ebraico a non occupare né annettere il territorio costiero e un governo transitorio controllato dal presidente Usa Donald Trump e dall’ex premier britannico Tony Blair: ecco cosa prevede il nuovo piano proposto dagli Stati Uniti e accettato dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

I 20 punti di Trump per Gaza

L’iniziativa pubblicata sul sito-web della Casa bianca si sviluppa in una ventina di punti e prevede: