Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, martedì 24 giugno 2025, aggiornate in tempo reale, sulla guerra tra Israele e Iran le crescenti tensioni in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 13,00 – Trump: “Sia Iran che Israele hanno violato la tregua” – Donald Trump ha accusato sia Israele che l’Iran di aver violato un cessate il fuoco annunciato poche ore prima e si è detto “insoddisfatto” dell’atteggiamento di entrambi Paesi, ma soprattutto di Israele. Parlando con i giornalisti prima di partire per il vertice Nato all’Aia, riporta Reuters, Trump ha affermato che Israele ha “sganciato” subito dopo aver accettato l’accordo. Le capacità nucleari dell’Iran, ha aggiunto, sono state spazzate via.

Ore 12,30 – Media, premier Qatar ha convinto Iran ad accettare tregua – Il primo ministro del Qatar ha convinto l’Iran ad accettare il cessate il fuoco proposto dagli Stati Uniti con Israele dopo che Teheran ha lanciato missili contro una base americana vicino a Doha, ha dichiarato una fonte a conoscenza dei colloqui. “Il primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani… ha convinto l’Iran ad accettare la proposta in una telefonata con gli iraniani”, ha dichiarato la fonte all’Afp.

Ore 12,00 – Iran accusa Israele di aver violato tregua con dei raid questa mattina – L’Iran ha accusato Israele di aver violato il cessate il fuoco conducendo nuovi attacchi. Lo afferma la tv di stato iraniana. Israele ha effettuato diversi attacchi contro obiettivi in Iran questa mattina, dopo l’annuncio della tregua, e Teheran si ritiene autorizzata a rispondere all’aggressione. Lo ha riferito il quartier generale delle Forze armate iraniane, Khatam al-Anbiya. “Il regime sionista ha attaccato obiettivi sul territorio iraniano in tre fasi questa mattina prima delle 9:00” (le 6.30 in Italia), è stato l’annuncio letto dalla televisione di Stato iraniana.

Ore 11,30 – Ufficiale iraniano a Cnn: “Nessun missile da inizio tregua” – “Nessun missile è stato lanciato in direzione del nemico” dalle 7.30 ora iraniana, le 6 in Italia. Lo ha detto alla Cnn un ufficiale iraniano di alto grado dopo che Israele ha segnalato un attacco missilistico dall’Iran a seguito dell’annuncio di Donald Trump di un cessate il fuoco. “Se Israele dovesse fare un errore, verrebbero attaccati tutti i territori occupati, come accadeva un’ora prima che si fermasse la guerra”, ha detto l’ufficiale.

Ore 11,00 – L’Iran sulla tregua: “Abbiamo inflitto risposta umiliante al nemico, costringendolo al rimorso” – Il Consiglio Supremo per la sicurezza nazionale dell’Iran ha rilasciato una dichiarazione riguardo alla “decisione nazionale di imporre la cessazione della guerra al nemico sionista e ai suoi vili sostenitori”. Le forze armate iraniane, recita la dichiarazione riportata da Al Jazeera, hanno inflitto una “risposta umiliante ed esemplare alla crudeltà del nemico”, aggiungendo che questa è culminata con l’attacco alla base statunitense in Qatar la scorsa notte e con i raid missilistici all’alba contro Israele. Il Consiglio ha dichiarato che Teheran ha risposto agli attacchi sul proprio territorio in modo proporzionato e tempestivo, “costringendo il nemico al rimorso, ad accettare la sconfitta e a cessare unilateralmente la propria aggressione”.

Ore 10,30 – Capo Idf: “Colpiremo con forza dopo grave violazione tregua” – Il capo di Stato Maggiore delle Idf, il generale israeliano Eyal Zamir, ha promesso che l’esercito israeliano “colpirà con forza” l’Iran “alla luce della grave violazione del cessate il fuoco da parte del regime iraniano”. Il Times of Israel cita anche un funzionario israeliano che, a condizione di anonimato, ha detto che “l’Iran ha violato il cessate il fuoco e ne pagherà i costi”.

Ore 10,00 – Iran nega di aver lanciato missili su Israele – Iran nega di aver colpito Israele dopo l’entrata in vigore della tregua.

Ore 9,30 – Ministro Difesa Israele: “Dato istruzione di rispondere con forza alle violazioni della tregua” – Il ministro della Difesa Israel Katz ha dichiarato di aver dato istruzioni all’Idf di “rispondere con forza alla violazione del cessate il fuoco da parte dell’Iran con attacchi intensi contro obiettivi del regime nel cuore di Teheran”. Due missili balistici, scrive il Times of Israel, sono stati lanciati dall’Iran verso Israele dopo che era entrato in vigore un cessate il fuoco. Entrambi sono stati intercettati.

Ore 9,00 – Idf: “Nuovo lancio di missili contro Israele” – “Poco fa le forze israeliane (Idf) hanno rilevato missili lanciati dall’Iran in direzione del territorio dello Stato di Israele”. Lo rendono noto le stesse Idf, come riporta il giornale israeliano Haaretz, precisando che “i sistemi di difesa sono stati attivati per intercettare la minaccia. Intanto suonano le sirene dell’allarme antiaereo nel nord di Israele, anche a Haifa.

Ore 8,00 – Israele: “Raggiunti tutti gli obiettivi” – “Alla luce del raggiungimento degli obiettivi dell’operazione e in pieno coordinamento con il presidente Trump, Israele ha accettato la proposta del presidente per un cessate il fuoco bilaterale” con l’Iran. E’ quanto si legge in una nota del governo israeliano dopo l’annuncio del presidente degli Stati Uniti.