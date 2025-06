Le ultime news, aggiornate in tempo reale, sulla crisi in Medio Oriente e il conflitto tra Tel Aviv e Tehran

Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, lunedì 23 giugno 2025, aggiornate in tempo reale, sulla guerra tra Israele e Iran le crescenti tensioni in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 10,30 – Idf: raffiche consecutive da Iran su tutto Israele – Ondate continue di missili balistici, lanciati a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro, sono arrivate dall’Iran e continuano ad arrivare su tutto Israele. L’Idf fa sapere che sta intercettando i vettori missilistici. Il servizio di soccorso Magen David Adom rende noto che un missile non è stato abbattuto ed è caduto in Galilea.

Ore 10,00 – Media: “Iran avvertì gli Usa di attacchi con cellule dormienti” – L’Iran aveva avvertito Donald Trump che, se fosse stato attaccato, avrebbe attivato attacchi con cellule dormienti all’interno degli Stati Uniti. Lo scrive Nbc aggiungendo che, in base alle sue fonti, il messaggio è arrivato a Trump tramite un intermediario durante il vertice del G7 in Canada la scorsa settimana. L’amministrazione Usa è in stato di massima allerta per qualsiasi potenziale ritorsione all’interno degli Usa. Il Dipartimento per la sicurezza interna ha lanciato ieri l’allarme: “Il conflitto con l’Iran sta creando un ambiente di minaccia elevata negli Stati Uniti”.

Ore 9,30 – Iran, l’esercito Teheran: “Pesanti conseguenze per Usa, la guerra si allargherà” – L’Iran ha minacciato di attaccare militarmente gli Stati Uniti e di “gravi conseguenze” dopo il loro attacco senza precedenti contro impianti nucleari iraniani. “Questo atto ostile (…) amplierà la portata degli obiettivi legittimi delle forze armate della Repubblica islamica dell’Iran e aprirà la strada all’estensione della guerra nella regione”, ha dichiarato un portavoce delle forze armate, Ebrahim Zolfaghari. “I combattenti dell’Islam vi infliggeranno pesanti conseguenze imprevedibili con operazioni (militari) potenti e mirate”, ha aggiunto in un video diffuso dalla televisione di Stato.

Ore 9,00 – Idf: attaccati 6 aeroporti in diverse zone del Paese – L’Idf ha attaccato sei aeroporti iraniani nell’ovest, nell’est e nel centro del paese. Lo ha riferito il portavoce dell’esercito israeliano, il quale ha aggiunto che gli attacchi aerei hanno danneggiato piste, recinti sotterranei, un aereo di rifornimento e 15 caccia ed elicotteri F-14, F-5 e AH-1 appartenenti al regime iraniano.

Ore 8,00 – Teheran minaccia Usa, gravi conseguenze dopo attacchi – L’Iran ha avvertito gli Stati Uniti di gravi ripercussioni a seguito degli attacchi statunitensi agli impianti nucleari della Repubblica islamica. “Questo atto ostile amplierà la portata degli obiettivi legittimi delle forze armate iraniane e aprirà la strada all’estensione della guerra nella regione”, ha detto il portavoce delle forze armate Ebrahim Zolfaghari. “I combattenti dell’Islam vi infliggeranno conseguenze gravi e imprevedibili con operazioni militari potenti e mirate”, ha detto Zolfaghari alla televisione di Stato.

Ore 7,30 – Idf: “Stiamo attaccando siti militari a Kermanshah” – I caccia israeliani stanno bombardando siti militari a Kermanshah, nell’Iran occidentale. Lo riferiscono le Idf, le Forze di difesa israeliane. L’aeronautica militare israeliana “sta attualmente colpendo siti infrastrutturali militari a Kermanshah, in Iran”, si legge in una nota dell’esercito.

Ore 7,00 – Trump: “I siti nucleari in Iran annientati” – “Tutti i siti nucleari in Iran hanno subito danni monumentali, come mostrato dalle immagini satellitari. Annientamento è un termine esatto! La struttura bianca mostrata è incastonata profondamente nella roccia, con il tetto ben al di sotto del livello del terreno, e completamente protetto dal fuoco. I danni maggiori si sono verificati ben al di sotto del livello del suolo. Centro!!!”. Così il presidente Usa, Donald Trump, su Truth.