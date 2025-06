Le ultime news, aggiornate in tempo reale, sulla crisi in Medio Oriente e il conflitto tra Tel Aviv e Tehran

DIRETTA

DIRETTA

Ore 12,00 – Katz: “Un dittatore come Khamenei non può continuare ad esistere” – “Un dittatore come Khamenei non può continuare a esistere”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz, affermando che la Guida suprema dell’Iran dovrà “rispondere per i crimini di guerra” commessi ai danni di Israele.

Ore 11,30 – Aiea conferma: “Colpito il reattore di Arak, non conteneva materiale nucleare” – L’Aiea, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, ha confermato con un post su X che il reattore di ricerca ad acqua pesante di Arak, o Khondab, “è stato colpito”. Nel post, l’Aiea precisa che il reattore era “in costruzione” per cui “non era operativo e non conteneva materiale nucleare, quindi non si sono verificati effetti radiologici”.

Ore 11,00 – Ambasciatore Israele in Francia: “Usa pronti ad attaccare” – L’ambasciatore israeliano in Francia Joshua Zarka ha dichiarato all’emittente francese Bfmtv che gli “americani sono pronti ad attaccare immediatamente” l’Iran. Zarka ha anche aggiunto che alcune operazioni di Israele in Iran sono state interrotte “all’ultimo momento” a causa della presenza di civili. “Stiamo prendendo di mira i programmi militari nucleari e balistici del Paese e poi i suoi leader militari. Purtroppo sono circondati da civili e talvolta questi ultimi possono essere colpiti”, ha detto ancora il diplomatico.

Ore 10,30 – Ex presidente Iran a Trump: “Se ci attacca morirà” – Il presidente americano Donald Trump andrà incontro a “una morte umiliante” se gli Usa si uniranno a Israele nell’attacco all’Iran. Parola dell’ex presidente iraniano Ebrahim Raisi, una cui nota viene ripresa oggi da Iran International, canale d’informazione legato all’opposizione all’estero con base a Londra. “Trump – avverte Raisi – deve ancora rispondere del sangue di Qasem Soleimani ed è atteso dalla vendetta della nazione iraniana. Una morte umiliante lo aspetta (se attacca), e sarà sicuramente abbattuto dalla mano del mondo oppresso”.

Ore 10,00 – Teheran, tutte opzioni sul tavolo se Usa intervengono – L’Iran non vuole un allargamento del conflitto ma tutte le opzioni sono sul tavolo se gli Usa decidono di intervenire direttamente nel conflitto al fianco di Israele. E’ l’avvertimento lanciato dal viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi. “Se gli Stati Uniti vogliono scendere in campo attivamente a favore del regime sionista, l’Iran dovrà usare i suoi strumenti sia per dare una lezione agli aggressori sia per difendere la propria sicurezza e i propri interessi nazionali”, ha dichiarato, sottolineando che “i decisori militari hanno tutte le opzioni necessarie sul tavolo”.

Ore 9,00 – Katz: “Khamenei pagherà. Colpiremo obiettivi governativi” – Dopo l’ultimo bombardamento missilistico lanciato dall’Iran questa mattina, il ministro della Difesa Israel Katz ha minacciato direttamente l’Ayatollah Khamenei, avvertendo che saranno presto colpiti obiettivi governativi a Teheran. “Il codardo dittatore iraniano si nasconde nel suo bunker fortificato e spara deliberatamente contro ospedali ed edifici residenziali in Israele. Questi sono crimini di guerra della più grave specie, e Khamenei pagherà per i suoi crimini”, ha detto Katz. Il ministro della Difesa israeliano ha avvertito che “il primo ministro e io abbiamo ordinato alle IDF di intensificare gli attacchi contro obiettivi strategici in Iran e obiettivi governativi a Teheran, per rimuovere le minacce contro lo Stato di Israele e indebolire il regime degli ayatollah”.

Ore 8,00 – Missile iraniano colpisce ospedale nel sud di Israele – “Un colpo diretto è stato segnalato all’ospedale Soroka di Beersheba, nel sud di Israele. Seguiranno ulteriori dettagli”, ha scritto il Ministero degli Esteri di Israele su X. Un portavoce della struttura sanitaria ha riferito di “danni all’ospedale e ingenti danni in diverse aree. Stiamo attualmente valutando i danni, compresi i feriti. Chiediamo al pubblico di non recarsi in ospedale in questo momento”.