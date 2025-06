Le ultime news, aggiornate in tempo reale, sulla crisi in Medio Oriente, il conflitto tra Tel Aviv e Tehran e nella Striscia di Gaza

Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, giovedì 26 giugno 2025, aggiornate in tempo reale, sulla guerra tra Israele e Iran, le crescenti tensioni in Medio Oriente e il conflitto nella Striscia di Gaza.

DIRETTA

Ore 10,00 – Aiea: “Le centrifughe di Fordow non più operative dopo raid degli Usa” – Le centrifughe di Fordow, uno dei più importanti impianti di arricchimento nucleare dell’Iran, “non sono piu’ operative” a seguito degli attacchi statunitensi. Lo dice Rafael Grossi, direttore generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica. “Sulla base delle immagini satellitari, possiamo trarre conclusioni abbastanza precise sulle conseguenze del bombardamento”, ha dichiarato il numero uno dell’Aiea all’emittente radiofonica francese Radio France Internationale. “Data la potenza di queste bombe e le caratteristiche tecniche delle centrifughe, sappiamo che non sono più operative, semplicemente a causa delle vibrazioni, che causano danni fisici considerevoli e significativi”, ha affermato Grossi. “Conosco molto bene l’impianto, è una rete di tunnel con diversi tipi di attivita’”, ha detto Grossi. “Quello che abbiamo visto nelle immagini corrisponde più o meno alla sala di arricchimento, è quella che è stata colpita”.

Ore 9,00 – Israele sospende la consegna degli aiuti a Gaza – Israele ha sospeso le consegne di aiuti a Gaza. Lo riporta Channel 12, che cita un funzionario israeliano. La notizia arriva poco dopo che l’ufficio di Benjamin Netanyahu ha annunciato di aver ordinato all’esercito di presentare entro i prossimi due giorni un piano per impedire ad Hamas di rubare gli aiuti umanitari. La fonte citata da Channel 12 afferma che la dichiarazione dell’ufficio del Primo Ministro è arrivata dopo che il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich aveva minacciato di non poter più rimanere al governo se non fossero state prese misure immediate per impedire il saccheggio degli aiuti da parte degli uomini di Hamas.

Ore 8,00 – Trump: “Annullare subito il processo a Netanyahu. Gli Usa lo salveranno” – Dopo aver definito Netanyahu vittima di una caccia alle streghe perché sotto processo per corruzione con l’obbligo di comparire in tribunale lunedì Trump va oltre e dice: “Il processo a Bibi dovrebbe essere annullato immediatamente, o dovrebbe essere concessa la grazia a un grande eroe, che ha fatto così tanto per il suo Stato”. “Forse non conosco nessuno che avrebbe potuto lavorare in migliore armonia con il presidente degli Stati Uniti. Sono stati gli Usa a salvare Israele, e ora saranno gli Usa a salvare Bibi Netanyahu. Non possiamo permettere questo paradosso della giustizia”.

Ore 7,30 – Trump: Netanyahu a processo per corruzione, è vittima di caccia a streghe – “Sono rimasto scioccato nell’apprendere che lo Stato di Israele, che ha appena vissuto uno dei suoi momenti più grandi della storia ed è guidato con forza da Bibi Netanyahu, sta continuando la sua assurda caccia alle streghe contro il suo primo ministro!”. Lo scrive Donald Trump su Truth, difendendo l’amico che è sotto processo per corruzione. “Bibi ed io abbiamo appena attraversato l’inferno insieme, combattendo un nemico di Israele tenace e di lunga data: l’Iran. Bibi non avrebbe potuto essere migliore, più acuto o più forte nel suo amore per l’incredibile Terra Santa”, ha aggiunto il presidente Usa.

Ore 7,00 – La Cia si schiera con Trump nello scontro sui danni reali al nucleare iraniano – “Abbiamo raccolto prove che indicano che i siti nucleari dell’Iran sono stati devastati e ci vorranno anni per ricostruirli”. Lo ha detto il direttore della Cia John Ratcliffe che era presente nella Situation Room con Donald Trump al momento dell’attacco. “Abbiamo nuove informazioni provenienti da una fonte storicamente affidabile e accurata secondo cui diversi importanti impianti nucleari iraniani sono stati distrutti e dovranno essere ricostruiti nel corso degli anni”, ha affermato Ratcliffe in una nota. Cnn e Nyt hanno pubblicato un report secondo il quale i danni dell’attacco ha solo ritardato lo sviluppo del programma nucleare iraniano di pochi mesi e non “annientato” come sostiene Trump