GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – A oltre due mesi dall’inizio della guerra in Ucraina, non sembrano esserci ancora spiragli per una tregua. Nel frattempo, nella giornata di ieri, tutti i civili che si trovavano all’interno dell’acciaieria di Mariupol sono stati evacuati: ora l’obiettivo dell’Ucraina è quello di salvare medici e feriti, ma anche i militari che sono ancora asserragliati nell’acciaieria. La Nato, intanto, ha dichiarato che non accetterà mai l’annessione della Crimea alla Russia, mentre c’è attesa per il discorso che Vladimir Putin terrà a Mosca nella giornata di domani, lunedì 9 maggio, in occasione della Festa della Vittoria. Di seguito tutte le notizie di oggi, 8 maggio 2022, in diretta.

Ore 10,00 – Zelensky: “Russia come i nazisti” – In un video diffuso su Telegram, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha paragonato i russi ai nazisti. “Durante i due anni di occupazione, i nazisti vi uccisero 10mila civili. In due mesi di occupazione, la Russia ha ucciso 20mila persone” ha dichiarato Zelensky. “In Ucraina è stata organizzata una sanguinosa ricostruzione del nazismo. Una ripetizione fanatica di questo regime: delle sue idee, azioni, parole e simboli. Una riproduzione dettagliata, maniacale, delle sue atrocità e un ‘alibi’ che presumibilmente dà uno scopo sacro malvagio. Una ripetizione dei suoi crimini e persino tentativi di superare il ‘maestro’ e toglierlo dal piedistallo del più grande male della storia umana. Questo segna un nuovo record mondiale di xenofobia, odio, razzismo e numero di vittime che possono causare”.

Ore 9,00 – Zelensky: “Visita di Biden sarebbe importante” – “È importante. Penso sia molto importante, perché credo che Biden sia il presidente della civiltà democratica più grande della nostra società, gli ucraini lo considerano tale”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha risposto in un’intervista all’emittente Usa Fox News sull’importante che il suo omologo statunitense, Joe Biden, si rechi in visita in Ucraina.

Ore 8,00 – Raid aerei su una scuola: 2 morti, 60 dispersi – Una scuola nella città di Bilohorivka, nella regione di Lugansk, è stata bombardata dai russi: al suo interno vi erano rifugiate circa 90 persone. Secondo quanto riferito dal governatore ucraino del distretto, Sergey Gaidai, una trentina sarebbero state tratte in salvo subito dopo l’attacco, mentre sotto le macerie vi sarebbero circa 60 persone. Il bilancio ufficiale dei morti per il momento è di 2 vittime, ma, come detto,

Ore 7,00 – Sirene antiaeree in quasi tutte le regioni – Le sirene d’allarme antiaeree hanno risuonato questa mattina in quasi tutte le regioni ucraine: lo riporta il Kyiv Independent.

