U2, il cantante Bono Vox improvvisa un concerto nella metropolitana di Kiev | VIDEO

Guerra in Ucraina, Bono Vox improvvisa concerto nella metropolitana di Kiev

Il cantante degli U2 Bono Vox ha improvvisato un concerto nella metropolitana di Kiev nel corso della guerra in Ucraina (qui gli ultimi aggiornamenti).

La rock star irlandese si è presentata a sorpresa in una stazione della metropolitana della capitale ucraina insieme a The Edge, altro componente della band, con il quale ha intonato alcuni dei brani più famosi degli U2 quali Sunday Bloody Sunday, Desire e With or without you.

Bono ha elogiato la lotta dell’Ucraina per la “libertà” pronunciando anche una preghiera “per la pace”.

“Le persone in Ucraina non stanno solo combattendo solo per la loro libertà ma per tutti noi che amiamo la libertà” ha dichiarato il cantante.