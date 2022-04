GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 8 APRILE 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – A un mese e mezzo dall’esplosione della guerra in Ucraina l’Assemblea Generale dell’Onu ha approvato con 93 voti a favore la richiesta degli Usa di sospendere la Russia dal Consiglio dei diritti umani di Ginevra. Nella bozza di risoluzione, appoggiata anche dall’Italia, si chiede di “sospendere il diritto della Russia di far parte” del Consiglio e si esprime preoccupazione “per la crisi umanitaria in Ucraina, in particolare per le notizie di violazioni e abusi del diritto internazionale umanitario da parte di Mosca”. Decisione di cui il Cremlino si è detto “dispiaciuto”. “La Russia continuerà a difendersi con tutti i mezzi legali” sul piano internazionale, ha commentato il portavoce del presidente Putin, Dmitri Peskov, in un’intervista a Sky News Uk. Intanto la posizione del governo italiano sulle sanzioni contro la Russia è stata definita “indecente” dalla portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, la quale ha ricordato che “quando l’Italia è stata emarginata in Europa in piena pandemia, Russia e Cina sono state le prime a venirle in soccorso”. Nella giornata di ieri, inoltre, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui si chiede un embargo immediato per le importazioni di gas dalla Russia, oltre che per quelle di petrolio, carbone e combustibile nucleare.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA

Ore 08.10 – Kiev: tutta la regione Sumy sotto nostro controllo – L’esercito ucraino controlla l’intera regione di Sumy, nel Nord-Est del Paese. Lo ha annunciato su Telegram il capo dell’amministrazione militare della zona, Dimitro Zhyvytskyy, avvertendo tuttavia la popolazione che il territorio non è ancora sicuro, perché l’esercito ucraino dovrà ora localizzare e neutralizzare le mine lasciate dalle forze russe.

Ore 08.00 – Australia invierà 20 veicoli corazzati a Kiev – L’Australia invierà all’Ucraina 20 veicoli corazzati Bushmaster: lo ha annunciato ieri il primo ministro Scott Morrison. I veicoli, prodotti dalla filiale australiana della francese Thales – riporta la Cnn – erano stati richiesti dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso al Parlamento australiano il 31 marzo scorso.

Ore 07.00 – Pentagono: “Putin ha rinunciato a conquistare Kiev” – Il presidente russo Vladimir Putin ha rinunciato a conquistare Kiev: lo ha detto ieri durante un’audizione parlamentare il ministro della Difesa statunitense, Lloyd Austin: lo riporta il Guardian. “Putin pensava che avrebbe potuto conquistare molto rapidamente l’Ucraina, catturare molto rapidamente questa capitale. Si era sbagliato – ha detto il capo del Pentagono -. Penso che Putin abbia rinunciato ai suoi sforzi per catturare la capitale e ora sia concentrato nel sud e nell’est del Paese”.

Ore 06.00 – Gb: “I russi hanno abbandonato il nord dell’Ucraina”- Le forze russe si sono completamente ritirate dall’Ucraina settentrionale. Lo riferisce l’intelligence militare britannica. Almeno alcune di queste forze militari russe saranno trasferite nella parte orientale del paese per combattere in Donbass, ha scritto su Twitter il ministero della Difesa britannico

Otr 05.00 – Zelensky a ambasciate: “Tornate a Kiev, è segnale a Mosca”- “Le ambasciate stanno tornato a Kiev. Abbiamo bisogno del vostro sostegno, anche a livello di simboli e gesti diplomatici. Per favore, tornate nella nostra capitale e continuate il vostro lavoro”. Questo l’appello lanciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky alle missioni diplomatiche nel Paese che si erano spostate da Kiev dopo l’attacco russo. Il ritorno degli ambasciatori nella capitale è “un segnale alla Russia che Kiev è nostra”, ha aggiunto citato dalla Cnn, ringraziando la Turchia e la Lituania per essere rientrata.

