GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – La guerra in Ucraina è arrivata al 65esimo giorno: ieri sera la Russia ha colpito il centro di Kiev durante la visita del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, “immediatamente dopo” l’incontro con il presidente ucraino Volodimir Zelensky. “Il consiglio di sicurezza ha fallito”, ha dichiarato Guterres, che si è detto “scioccato” per il raid “perché Kiev è una città sacra sia per gli ucraini che per i russi”, mentre Zelensky ha parlato di un tentativo di “umiliare l’Onu”. Negli Stati Uniti, il presidente Joe Biden ha chiesto al Congresso un maxi pacchetto di aiuti per l’Ucraina da 33 miliardi di dollari. Ieri il parlamento tedesco ha approvato la consegna di armi pesanti all’Ucraina, con i voti di maggioranza e opposizione. “Questa tendenza a inondare l’Ucraina di armi, soprattutto di armi pesanti, è un atto che minaccia la sicurezza del continente e provoca instabilità”, ha avvertito il Cremlino. Di seguito tutte le notizie di oggi in diretta.

Ore 8.20 – Kiev: attacco missilistico a Dnipropetrovsk – Le forze russe hanno attaccato la regione orientale di Dnipropetrovsk, con lanciamissili Grad. Lo riferisce il Kyiv Independent, citando il governatore di Dnipropetrovsk. Le forze russe “hanno attaccato i villaggi di Velyka Kostromka e Marianske”. Secondo il governatore, sono stati danneggiati edifici usati come magazzino.

Ore 8.10 – Cina: “Dalla guerra in Ucraina rischi e sfide per l’economia” – Il Partito comunista cinese lancia l’allarme sull’economia a causa dei rischi e delle sfide collegate alla ripresa dei contagi del Covid-19, che ha costretto Shanghai e molte aree del Paese al lockdown, e alla guerra in Ucraina sotto il profilo internazionale. Uno scenario, si legge in una nota ufficiale, verso cui la leadership comunista ha rinnovato l’impegno per superare le difficoltà e raggiungere gli obiettivi di crescita economica.

Ore 8.00 – Londra: Donbass resta obiettivo strategico Russia – La battaglia del Donbass resta il principale obiettivo strategico della Russia per raggiungere lo scopo dichiarato di assicurarsi il controllo delle regioni di Donetsk e Luhansk. Lo ha dichiarato l’intelligence britannica nel suo quotidiano aggiornamento della guerra in Ucraina. “Per la forte resistenza ucraina, le conquiste russe sul terreno sono state limitate e pagate a caro prezzo”, afferma il bollettino pubblicato dal ministero della Difesa britannico. Nelle regioni di Donetsk e Luhansk, secondo Londra, gli scontri sono stati particolarmente duri intorno a Lysychansk e Severodonetsk, con un tentativo di avanzare a sud da Izium verso Slovyansk.

Ore 7.50 – Stato maggiore ucraino: prosegue l’offensiva russa nell’est del paese – L’esercito russo continua le operazioni offensive nell’est dell’Ucraina, al fine di stabilire il pieno controllo del territorio delle regioni di Donetsk e Luhansk e mantenere il corridoio terrestre con la Crimea. Lo ha affermato lo stato maggiore delle forze armate ucraine nel suo ultimo aggiornamento sul conflitto. Secondo Kiev, nella direzione di Donetsk e Tavriya le truppe russe hanno aperto il fuoco contro le posizioni di artiglieria ucraine con mortai e granate a razzo lungo l’intera linea di contatto. Nella direzione di Slobozhansky l’esercito russo sta continuando a concentrare i suoi sforzi sul mantenimento delle sue posizioni nella regione di Kharkiv e sta cercando di colpire le truppe ucraine in alcune aree.

Ore 7.40 – Borrell: “Scioccato, da Mosca sfacciato disprezzo” – L’Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione Europea, Josep Borrell, si è detto “scioccato e sconvolto per l’attacco missilistico russo su Kiev e altre città ucraine”. La Russia “dimostra ancora il suo sfacciato disprezzo per il diritto internazionale, bombardando una città mentre il segretario generale delle Nazioni Uniti Antonio Guterres è presente, nello stesso momento del primo ministro bulgaro Kiril Petkov”.

Ore 7.30 – Istituto russo: “Prendere il Donbass non ci basta più” – Se l’Ucraina “non sarà denazificata e demilitarizzata fino in fondo, l’operazione militare speciale verrà ricordata come un fallimento”. Lo ha detto Dmitri Rodionov, direttore del Centro di ricerche geopolitiche dell’Istituto dello Sviluppo innovativo di Mosca, che fornisce studi e analisi al ministero della Difesa russo. “Bisogna solo andare avanti, anche perché la semplice liberazione del Donbass ormai è superata dagli eventi e dall’ostinazione del regime di Kiev nel procrastinare la resa”. Secondo Rodionov, “l’Ucraina del sud deve rientrare in uno spazio russo, vedremo poi con che formula. La parte occidentale va lasciata al suo destino. Non si tratta più d’impedire all’Ucraina di entrare nella Nato, ma di creare una nuova nazione che ci protegga dalle manovre occidentali”.

Ore 7.20 – Armi a Kiev, nuovo via libera del Congresso USA – Anche la camera statunitense, dopo il senato, ha approvato con 417 voti a favore e 10 contraria una misura che consentirà a Joe Biden di ricorrere a una legge della seconda guerra mondiale per fornire più rapidamente armi all’Ucraina. Il provvedimento, a cui manca solo la firma del presidente, invoca la Lend-Lease Act del 1941, la legge che permise agli Stati Uniti di armare l’esercito britannico contro Hitler e che consente di prestare equipaggiamento militare a qualsiasi governo straniero “la cui difesa sia valutata vitale dal presidente per la difesa degli Stati Uniti”.

Ore 7.10 – Zelensky: raid russo su Kiev per umiliare l’Onu – I raid russi su Kiev erano mirati ad “umiliare l’Onu”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky commentando l’attacco con missili che ieri sera ha colpito il centro della capitale, proprio durante la visita del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. “Questo la dice lunga sul vero atteggiamento della Russia nei confronti delle istituzioni globali. A proposito degli sforzi della leadership russa per umiliare l’ONU e tutto ciò che l’Organizzazione rappresenta”, ha detto Zelensky, annunciando “una risposta forte”. Nel raid che ha colpito il quartiere centrale di Shevchenkivskyi, danneggiando anche un edificio residenziale, sono rimaste ferite almeno dieci persone.

Ore 7.00 – WaPo: “Per gli Usa ci sono gli 007 russi dietro all’assalto a Muratov” – L’intelligence Usa ritiene che ci siano gli 007 russi dietro l’attacco d’inizio di aprile contro il premio Nobel per la pace Dmitri Muratov, direttore del quotidiano russo indipendente Novaya Gazeta che ha criticato la guerra in Ucraina. Lo scrive il Washington Post, citando dirigenti americani protetti dall’anonimato. Il 7 aprile Muratov stava viaggiando in treno da Mosca a Samara, quando un assalitore lo ha attaccato con un misto di pittura rossa e acetone che ha causato una bruciatura chimica sui suoi occhi. L’aggressore ha gridato “Muratov, eccone uno per i nostri ragazzi”, un riferimento ai soldati russi che combattono in Ucraina.

