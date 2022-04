GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 28 APRILE 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – La guerra in Ucraina è arrivata al 64esimo giorno, Putin torna a parlare in toni minacciosi sulla guerra in Ucraina: “Se Paesi terzi interferiranno ci sarà una reazione immediata, è già stata decisa”. La tensione prosegue anche su altri due fronti: quello delle forniture di gas e quello sul campo. Il presidente del Consiglio Draghi andrà negli Usa da Biden il 10 maggio. In via di organizzazione anche il viaggio di Draghi a Kiev. Di seguito tutte le notizie di oggi in diretta.

Ore 10.50 – Di Maio: “Scenario sconvolto, criticità per aziende” – “Oggi lo scenario internazionale è profondamente cambiato, sconvolto dal conflitto russo-ucraino che ha accentuato, e in alcuni casi ha causato, diverse criticità per le nostre aziende: dai rincari dell’energia alle difficoltà di approvvigionamento di materie prime, dai colli di bottiglia nella logistica alla perdita di quote di mercato nei paesi interessati dal conflitto”. Lo ha scritto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un messaggio inviato in occasione del forum internazionale di Confcommercio-Ambrosetti, sottolineando che “ancor più in questo contesto, la Farnesina rimane fortemente impegnata a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese italiane”.

Ore 10.40 – Guterres a Irpin: “I civili pagano il prezzo più caro della guerra” – “I civili pagano il prezzo più caro della guerra. Questo va ricordato in ogni parte del mondo”. Lo ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, parlando davanti a due edifici residenziali di Irpin distrutti dai bombardamenti russi. Guterres oggi ha anche visitato Borodianka e Bucha, recandosi alla chiesa ortodossa di Sant’Andrea, dove furono trovati decine di cadaveri dopo il ritiro delle forze russe.

Ore 10.30 – Canada, parlamento: “In Ucraina atti di genocidio” – I deputati canadesi hanno adottato una mozione che condanna gli “atti di genocidio contro il popolo ucraino” commessi dalla Russia, riconoscendo che “esistono prove chiare ed abbondanti di crimini di guerra e crimini contro l’umanità sistematici e di massa”. “La camera dei comuni ha adottato una mozione riguardo agli atti di genocidio contro il popolo ucraino”, si legge sul profilo Twitter della stessa camera. Il testo, proposto su iniziativa di una deputata del Nuovo partito democratico, formazione di sinistra, è stato adottato all’unanimità. I crimini, secondo gli eletti canadesi, sono in particolare “atrocità di massa nei territori ucraini”, “trasferimenti forzati di bambini ucraini verso il territorio russo” o ancora “casi di violenza fisica, mentale e di stupri su larga scala”.

Ore 10.20 – Nato: Stoltenberg, Finlandia e Svezia accolte a braccia aperte – “Spetta alla Finlandia e alla Svezia decidere se vogliono fare richiesta di adesione alla Nato o meno, ma se decidono di fare domanda saranno accolte a braccia aperte nella Nato”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel punto stampa con la presidente del parlamento europeo, Roberta Metsola.

Ore 10.10 – Mosca, respinto attacco Kiev a Kherson – L’esercito russo ha riferito di aver respinto un attacco missilistico ucraino sulla città occupata di Kherson, in Ucraina meridionale. “Le unità di difesa aerea russe hanno respinto un attacco missilistico delle truppe ucraine nelle aree residenziali di Kherson”, ha detto il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov. “Dodici lanciarazzi multipli ad alta potenza e due missili balistici ucraini Tochka-U sono stati abbattuti in aria sopra la città”, ha detto. Konashenkov ha affermato che l’esercito russo considera tali attacchi “un crimine di guerra e una flagrante violazione del diritto umanitario internazionale”.

Ore 10.00 – Donetsk, arrestati oltre 100 prigionieri ucraini – Oltre 100 prigionieri di guerra ucraini sono stati arrestati nell’autoproclamata Repubblica di Donetsk. Lo ha annunciato il ministro della giustizia del governo separatista Yury Sirovatko secondo quanto riportano le agenzie russe Tass e Interfax. “Ora, dopo l’esame degli inquirenti, abbiamo la prova del loro coinvolgimento nei crimini, e ci sono gia’ oltre 100 persone che sono state arrestate e sono state già portate nel centro di detenzione prima del processo. Attenderanno la decisione della corte sul loro destino”, ha detto Sirovatko al canale televisivo Rossiya 24.

Ore 9.50 – Gentiloni, shock esterno con effetti asimmetrici – “Il punto che accomuna queste due crisi, guerra e Covid, è il fatto che in entrambi i casi ci troviamo davanti a shock esterni all’ Ue, non provocati da crisi o da decisioni politiche economiche dei paesi ma da eventi esterni alle nostre dinamiche, entrambi provocano reazioni diverse tra i paesi europei. Non tutti sono colpiti allo stesso modo e non tutti hanno stessi spazi per reagire, sono shock esterni con effetti asimmetrici”. Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario Europeo per l’Economia, intervenendo al Forum internazionale di Confcommercio- Ambrosetti, “I protagonisti del mercato e gli scenari per gli anni 2000”. “Come si risponde? Si risponde, se possibile, se si costruiscono le condizioni necessarie, con risposte comuni che mettono in comune le forze per attutire gli shock e ridurre le differenziazioni tra i paesi. Un accentuarsi delle differenze è un rischio per la tenuta del mercato unico”, ha aggiunto.

Ore 9.40 – Londra: “legittimo” che Kiev attacchi obiettivi in Russia- Il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, oggi ha ribadito che è “legittimo” per l’Ucraina attaccare obiettivi logistici in territorio russo. Negli scorsi giorni un commento simile da parte del viceministro James Heappey aveva suscitato una risposta dura da Mosca, che aveva parlato di una “risposta proporzionale”. “Se l’Ucraina scegliesse di prendere di mira le infrastrutture logistiche per l’esercito russo, ciò sarebbe legittimo ai sensi del diritto internazionale”, ha detto alla Bbc Wallace, il quale ha giudicato improbabile che le armi fornite dal Regno Unito vengano utilizzate per colpire obiettivi in territorio russo, poiché le forze ucraine tendono a utilizzare lanciatori mobili.

Ore 9.30 – Kiev: commessi più di 8.500 crimini di guerra, morti 217 bambini – La procura generale ucraina ha dichiarato che sono in corso indagini su 8.653 sospetti crimini di guerra attribuiti alle truppe russe dall’inizio della guerra, in cui sono finora morti 217 bambini.

Ore 9.20 – Onu, Guterres a Borodyanka: “Vicino a vittime e famiglie” – “La guerra è il male”, ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite in visita al centro nei pressi della capitale Kiev, distrutta durante l’occupazione delle forze russe. Secondo Guterres la guerra è “un’assurdità nel 21esimo secolo” e “non può essere accettabile”.

Ore 9.10 – Londra: a Kiev armi per colpire navi russe nel Mar Nero – Il ministro della Difesa britannico Ben Wallace ha dichiarato che il Regno Unito fornirà all’Ucraina missili in grado di colpire le forze navali russe nel Mar Nero. “Abbiamo detto che ci procureremo e forniremo, se possibile, missili antinave. “È assolutamente importante che il grano, che interessa tutti noi, possa uscire dall’Ucraina”, ha detto Wallace a Sky News. “[Mosca] non può controllare il Mar Nero. Non è più loro. E quindi è importante assicurarsi che le navi russe non vengano utilizzate per bombardare le città”, ha detto.

Ore 9.00 – Gas: cala prezzo in Europa dopo balzo di ieri – Prezzi del gas in calo in Europa dopo l’impennata di ieri seguita alla decisione di Mosca di sospendere le forniture a Polonia e Bulgaria per l’assenza di pagamenti in rubli. All’hub olandese di riferimento Ttf, il future con scadenza giugno cala del 2,9% a 104,44 euro per megawattora. Ieri il prezzo del gas era balzato fino al 20%, ai massimi da tre settimane sopra 117 euro per megawattora.

Ore 8.50 – Luhansk: “Quattro morti, bombardamenti continui” – Quattro persone uccise e quattro ferite nella regione del Lugansk . Lo riferiscono le autorità locali, secondo quanto riporta Ukrainska Pravda. Colpiti anche dieci palazzi a Popasna e 13 a Lysychansk. In quest’ultimo centro, secondo quanto dichiarato dal capo del distretto militare, Serhii Haidai, “gli incendi dovuti ai bombardamenti sono andati avanti tutta la notte e dove si registrano difficoltà nei soccorsi”.

Ore 8.40 – Guterres a Kiev, oggi incontro con Zelensky – Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres incontrerà oggi il presidente ucraino Volodimir Zelensky, dopo aver incontrato a Mosca Vladimir Putin. Guterres, arrivato ieri a Kiev, ha dichiarato ha detto di aver affrontato con il presidente russo il tema dell’evacuazione dei civili dall’acciaieria Azovstal a Mariupol, in cui sono asserragliati gli ultimi uomini del reggimento ultranazionalista Azov. Secondo Guterres, Putin è d’accordo “in linea di principio” sull’evacuazione dei civili. “La guerra non finirà con gli incontri. La guerra finirà quando la Federazione Russa deciderà di farla finita e quando ci sarà, dopo un cessate il fuoco, la possibilità di un serio accordo politico”, ha detto il capo dell’Onu in un’intervista alla Cnn. Il viaggio di tre giorni di Guterres era stato preceduto dalle critiche delle autorità ucraine, per la decisione di visitare Mosca prima di Kiev.

Ore 8.30 – Metsola, Unione Europea non ha paura della Russia – L’Unione Europea “non ha paura della Russia”. Lo ha detto in un’intervista a Il Messaggero la presidente del parlamento europeo Roberta Metsola. “Non possiamo lasciarci dividere da Vladimir Putin”, ha aggiunto. “L’energia è sempre stata un’arma politica per la Russia, uno strumento usato per esercitare la propria influenza”, ha ricordato. “Ma Mosca non può essere contemporaneamente un membro della comunità internazionale e un aggressore che commette crimini di guerra. Come parlamento europeo vogliamo un embargo immediato di tutte le forniture energetiche controllate dal Cremlino”, ha continuato. Secondo Metsola, questo è “il momento di mobilitarci tutti insieme e di sostenere Polonia e Bulgaria e qualsiasi altro stato membro che Putin dovesse decidere di mettere nel mirino. L’Ue non può essere ricattata”.

Ore 8.20 – Zelensky: “Russia usa gas e commercio come armi contro Europa” – “Nessuno in Europa può sperare di mantenere una normale cooperazione economica con la Russia” perché quello messo in atto da Mosca è un ”ricatto energetico” che deriva dall’uso di ”gas e commercio come armi”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodimir Zelensky nel suo ultimo discorso alla nazione. ”Questa settimana la leadership russa ha lanciato una nuova serie di ricatti energetici degli europei. La decisione di interrompere le forniture di gas a Polonia e Bulgaria è un altro argomento a favore del fatto che nessuno in Europa può sperare di mantenere una normale cooperazione economica con la Russia”, ha detto Zelensky.



Ore 8.10 – Londra: flotta russa nel Mar Nero può ancora colpire – ‘La flotta russa nel Mar Nero è ancora in grado di colpire obiettivi ucraini e costieri’ nonostante le ”perdite imbarazzanti della nave da sbarco Saratov e dell’incrociatore Moskva”. Lo afferma l’intelligence britannica nel suo ultimo aggiornamento sulla guerra in Ucraina spiegando che ”circa una ventina di navi della Marina russa si trovano nel Mar Nero, compresi i sottomarini”. Il rapporto pubblicato dal ministero della Difesa britannico ricorda che ”lo stretto del Bosforo rimane chiuso a tutte le navi da guerra che non siano turche, impedendo alla Russia di sostituire l’incrociatore Moskva che ha perso nel Mar Nero”.



Ore 8.00 – Zelensky: “Guerra è costata 600 miliardi dollari a Ucraina” – Le perdite totali inflitte all’Ucraina dalla guerra hanno raggiunto i 600 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato ieri il presidente ucraino Volodimir Zelensky, durante un incontro con le autorità locali e regionali per discutere della ricostruzione post bellica. “Le stime preliminari delle perdite dell’Ucraina da questa guerra raggiungono oggi i 600 miliardi di dollari”, ha detto. “Sono stati distrutti o danneggiati oltre 32 milioni di metri quadrati di aree vivibili, oltre 1.500 strutture educative e oltre 350 strutture mediche”, ha aggiunto.

Ore 7.50 – Kiev: Russia intensifica offensiva in Donbass – Secondo l’ultimo aggiornamento dello stato maggiore ucraino, la Russia sta intensificando la sua offensiva in Donbass, in particolare vicino a Izium. Il bollettino afferma che “le forze di occupazione russe stanno aumentando il ritmo dell’offensiva in quasi tutte le direzioni”, mentre “l’attività maggiore si osserva nelle direzioni di Slobozhanske e Donetsk”. “I principali sforzi degli occupanti si concentrano in direzione di Izium”, hanno dichiarato le forze ucraine, secondo cui, “il nemico sta cercando di lanciare un’offensiva nelle direzioni di Sulyhivka-Nova Dmytrivka e Andriyivka-Velyka Komyshuvakha”.

Ore 7.40 – Mosca: Kherson introdurrà il rublo dal 1° maggio – La città ucraina di Kherson, occupata dalle forze russe, dal primo maggio passerà all’uso del rublo, la valuta russa. Lo riporta l’agenzia ufficiale russa Ria Novosti, che cita il vice presidente dell’amministrazione militare e civile della regione, Kirill Stremousov, il quale avrebbe detto che il passaggio richiederà un periodo di 4 mesi, durante il quale saranno in circolazione sia il rublo che la grivnia ucraina. Dopo questo periodo la regione passerebbe definitivamente all’uso della moneta russa.



Ore 7.30 – Casa bianca chiede al Congresso fondi per 5 mesi – La Casa bianca si appresta oggi a inviare una nuova richiesta al Congresso per stanziare un “enorme” finanziamento all’Ucraina che duri per i prossimi cinque mesi. Lo riferiscono funzionari dell’amministrazione alla Nbc. L’importo, che non è stato precisato perché alcuni dettagli “devono essere ancora finalizzati”, servirà a finanziare l’assistenza militare, economica e umanitaria degli Stati Uniti all’Ucraina “fino alla fine dell’anno fiscale, il 1 ottobre”.

Ore 7.20 – “Mariupol sarà annessa alla regione russa di Rostov” – Mariupol entrerà a far parte della regione russa di Rostov, o almeno questa è l’intenzione dell’autoproclamato “sindaco” di Mariupol, Konstantin Ivashchenko, secondo quanto riferito su Telegram da Petro Andryushchenko, consigliere del legittimo sindaco di Mariupol. Secondo Andryushchenko, i bambini rimasti nella città, raccolti nell’unica scuola che non è stata danneggiata dagli aggressori, sono stati obbligati a registrare sui loro quaderni l’affiliazione alla Russia, apponendo nella data “Mariupol. Regione di Rostov”.

Ore 7.10 – Usa: russi hanno giustiziato ucraini a Donetsk – Gli Stati Uniti hanno ricevuto informazioni credibili che un’unità militare russa ha giustiziato ucraini che volevano arrendersi vicino a Donetsk. Lo ha dichiarato all’Onu l’ambasciatrice generale per la giustizia penale, Beth Van Schaack, secondo la Cnn. Gli Usa hanno anche ricevuto rapporti che documentano “esecuzioni di persone alle quali erano state legate le mani, torture e violenze sessuali contro donne e ragazze”. “Questi rapporti suggeriscono che le atrocità non sono il risultato di un’azione individuale ma un modello inquietante di abusi sistematici in tutte le aree in cui sono impegnate le forze russe”, ha detto ancora.



Ore 07.00 – Zelensky: la sospensione Ue ai dazi è un importante sostegno alla nostra economia – La proposta della Commissione europea di sospendere per un anno tutti i dazi sui prodotti esportati da Kiev nell’Ue “permetterà di sostenere al massimo l’attività economica in Ucraina e preservare la nostra produzione nazionale”. Lo ha dichiarato in un videomessaggio il presidente ucraino Volodimir Zelensky.

