GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – La guerra in Ucraina è arrivata al 63esimo giorno

Ore 11.30 – Bulgaria, delegazione governo a Kiev – Una delegazione del governo bulgaro effettuerà oggi una visita a Kiev, dove incontrerà il presidente ucraino Volodimir Zelensky. La notizia è stata confermata dalla ministra degli Esteri, Teodora Ghenciovska. La delegazione non includerà esponenti dei socialisti, partner di coalizione, contrari alla missione. Nella capitale ucraina, la delegazione consegnerà caschi e giubbotti antiproiettile che il governo di Sofia aveva promesso a Kiev.

Ore 11.20 – Austria: da Russia fake news, continuiamo a pagare gas in euro – “Prima che le fake news sulla propaganda russa vengano diffuse ulteriormente qui. Ovviamente, Omv continuerà a pagare in euro le consegne di gas dalla Russia. L’Austria si attiene alla lettera alle sanzioni concordate dall’UE”. Lo ha scritto su Twitter il cancelliere austriaco Karl Nehammer, commentando la notizia diffusa dall’agenzia di stampa russa Tass, secondo la quale la compagnia di gas austriaco Omv aveva accettato di pagare in rubli le forniture di gas russo.

Ore 11.10 – Media, vicepresidente Gazprombank è fuggito dalla Russia – Igor Volobuev, vicepresidente della Gazprombank di proprietà statale, ha annunciato di essere fuggito dalla Russia per combattere a fianco delle forze ucraine. Lo ha rivelato al sito indipendente russo The Insider, affermando che l’ex vicepresidente di Gazprombank Vladislav Avaev, trovato morto insieme alla sua famiglia, sarebbe stato ucciso. “Non riuscivo a guardare quello che la Russia stava facendo alla mia patria”, ha detto Volobuev, nato in Ucraina, nella città nordorientale di Okhtyrka.



Ore 11.00 – Bulgaria: inaccettabile il ricatto russo sul gas – L’interruzione delle forniture di gas russo alla Bulgaria da parte della Gazprom a causa della richiesta di Mosca di modificare la valuta di pagamento rappresenta “una grave violazione del contratto ed equivale a un ricatto”. Lo ha detto il primo ministro bulgaro, Kiril Petkov, il quale ha affermato che la Bulgaria sta rivedendo tutti i suoi contratti con la Gazprom, incluso quelli relativi al transito del gas russo diretto in Serbia e Ungheria, perché “il ricatto unilaterale non è accettabile”.

Ore 10.50 – Presidente Duma: sospendere il gas ai paesi ostili – “La Russia dovrebbe sospendere la fornitura di gas non solo a Bulgaria e Polonia, ma anche ad altri paesi ostili”. Lo ha affermato il presidente della camera bassa del parlamento russo, Vyacheslav Volodin.

Ore 10.40 – Ucraina: oggi nessun corridoio umanitario da Mariupol – “Oggi non ci sarà un corridoio umanitario per evacuare i civili da Mariupol”. Lo ha detto il consigliere del sindaco, Petro Andryushchenko, il quale ha confermato che le forze russe stanno nuovamente attaccando l’acciaieria Azovstal.

Ore 10.30 – Mosca: difficile sostituire nostro gas con quello africano – La sostituzione del gas russo sul mercato europeo con forniture dai Paesi africani richiedera’ anni, non si puo’ fare “in uno schiocco di dita” su richiesta di alcuni politici occidentali, ha affermato il vice ministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov, anche inviato presidenziale russo per il Medio Oriente e l’Africa.



Ore 10.20 – Mosca: distrutto hangar con armi inviate da Usa-Ue a Kiev – L’esercito russo ha affermato oggi di aver distrutto una “grande quantità” di armi consegnate a Kiev dagli Stati Uniti e dai Paesi europei in un attacco missilistico nel sud-est dell’Ucraina. “Gli hangar con una grande quantità di armi e munizioni straniere, consegnate alle forze ucraine dagli Stati Uniti e dai paesi europei, sono stati distrutti con missili ad alta precisione Kalibr sparati dal mare nell’impianto di alluminio di Zaporizhia, nel sud-est dell’Ucraina, ha detto il ministero della Difesa russo.

Ore 10.10 – Papa: “L’umanità è assetata di pace e fraternità” – “In questo momento difficile in cui l’umanità è assetata di pace e di fraternità, e’ urgente che l’alleanza tra anziani e giovani sia feconda e porti ciascuno, nel suo stato di vita, ad essere testimone e mediatore delle benedizioni di Dio tra i popoli”. Lo ha detto il papa nell’udienza generale.

Ore 10.00 – Von der Leyen: dalla Russia ricatti con il gas, ma noi siamo uniti – “L’annuncio di Gazprom è un altro tentativo della Russia di ricattarci con il gas. Siamo preparati per questo scenario. Stiamo tracciando la nostra risposta coordinata dell’Ue. Gli europei possono aver fiducia nel fatto che siamo uniti e solidali con gli Stati membri colpiti”. Lo ha scritto in un tweet la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen dopo l’interruzione delle forniture russe a Polonia e Bulgaria.

Ore 9.50 – Donetsk: “Bombe a grappolo nella notte su villaggi” – Sono stati bombardati nella notte con munizioni a grappolo il villaggio di Zaitseve e la comunità di Svitlodarsk, nella regione di Donetsk. Lo hanno dichiarato stamattina le amministrazioni regionali militari e civili in un rapporto sulla situazione in tutta l’Ucraina, citato da Ukrinform. Il documento riporta che le truppe russe hanno usato munizioni a grappolo nella comunità territoriale di Svitlodarsk e nel villaggio di Zaitseve. Gli insediamenti di Marinka, Krasnohorivka, Vuhledar e Lyman sono stati continuamente bombardati con sistemi di artiglieria.

Ore 9.40 – Scholz: Embargo sul gas non fermerebbe guerra – Nel rispondere al conflitto in Ucraina, “affrontiamo con tutti i mezzi a nostra disposizione la terribile sofferenza che la Russia sta causando all’Ucraina, senza creare però un’escalation incontrollabile che scateni un male incommensurabile in tutto il Continente, forse anche nel mondo intero”. Lo ha detto in un’intervista su La Stampa il cancelliere tedesco Olaf Scholz, aggiungendo di aver “diffidato il presidente Putin dall’usare armi biologiche e chimiche. Anche altri gli hanno trasmesso questo stesso (serio) avvertimento”. Ci deve essere, secondo Scholz, “un cessate il fuoco, le truppe russe devono ritirarsi. Ci deve essere un accordo di pace che permetta all’Ucraina di difendersi autonomamente in futuro”.

Ore 9.30 – Bulgaria: riserve gas per un mese, non piegheremo capo – La Bulgaria si è assicurata riserve di gas per almeno un mese e non ha violato alcun contratto con Gazprom, a cui ha pagato il gas in dollari ad aprile. È il gruppo russo, secondo Sofia, che sta violando gli accordi esistenti. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia bulgaro, Alexander Nikolov.

Ore 9.25 – Gas, portavoce Snam: regolari flussi dalla Russia verso Italia – “I flussi di gas dalla Russia in entrata in Italia da Tarvisio sono regolari”. Lo ha dichiarato all’Ansa un portavoce di Snam, interpellato dopo l’annuncio del fermo dei flussi dalla Russia verso Polonia e Bulgaria.

Ore 9.20 – Kiev, forze russe conquistano 5 villaggi nell’est – I soldati dell’esercito ucraino si sono ritirati tra tre villaggi nella regione di Kharkiv e di altri due nella regione di Donetsk. Lo ha riferito il ministero della Difesa ucraino, spiegando che le forze russe hanno preso i villaggi di Velyka, Komyshuvakha e Zavody nella regione di Kharkiv e quelli di Zarichne e Novotoshkivske, nella regione di Donetsk.



Ore 9.10 – Zelensky, servizi speciali Mosca dietro attacchi Transnistria – Il presidente dell’Ucraina Volodimir Zelenskiy ha accusato la Russia di voler destabilizzare la regione moldava della Transnistria, attribuendo le esplosioni di ieri e l’altro ai servizi speciali di Mosca. “Capiamo chiaramente che questo è uno dei passi della Federazione Russa. I servizi speciali ci stanno lavorando. Non si tratta solo di ‘fake news’. L’obiettivo è ovvio: destabilizzare la situazione nella regione, minacciare la Moldavia. Mostrano che se la Moldavia sostiene l’Ucraina, ci saranno certi passi”, ha affermato Zelensky nel suo ultimo messaggio alla nazione, in risposta alle accuse rivolte da Mosca a Kiev dopo le esplosioni nella regione separatista moldava.

Ore 9.00 – Russia, spento incendio in deposito munizioni nella regione di Belgorod – È stato spento l’incendio scoppiato in un deposito di munizioni nel villaggio russo di Staraya Nelidovka, nella regione di Belgorod. Lo ha riferito il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov, sul suo canale Telegram.



Ore 8.50 – Kiev: la guerra potrebbe durare fino all’anno prossimo – La guerra in Ucraina potrebbe durare fino all’inizio dell’anno prossimo. Lo ha detto Oleksiy Arestovych, consigliere della presidenza ucraina, sottolineando che l’eventuale termine della fase attiva del conflitto nel Donbass non coinciderà con la fine della guerra. “Ci saranno ancora azioni tattiche, raid aerei, guerra… È una lunga storia e potrebbe essere molto lunga, potrebbe durare fino al nuovo anno. Tutto dipende da una serie di circostanze”.

Ore 8.40 – Gas, prezzo vola del 16% dopo stop a Polonia e Bulgaria – Vola il prezzo del gas sulla piazza di Amsterdam dopo l’annuncio di Gazprom, che ha sospeso le forniture di gas a Polonia e Bulgaria per effetto del mancato pagamento in rubli del gas. I future sul metano, benchmark del prezzo del metano in Europa, balzano del 16% a 119,75 euro al megawattora, dopo aver toccato un rialzo massimo del 24%.

Ore 8.30 – Gazprom sospende forniture gas a Polonia e Bulgaria – Gazprom ha annunciato di aver completamente sospeso le forniture di gas a Polonia e Bulgaria per effetto del mancato pagamento, alla fine della giornata di ieri, del gas in rubli.

Ore 8.20 – Gas, consegne regolari in Polonia dopo breve interruzione – Le consegne di gas russo alla Polonia sono state ripristinate dopo essere state interrotte brevemente. Lo afferma la rete dell’Unione Europea degli operatori di trasporto del gas, citata da Reuters. La società statale polacca Pgnig aveva detto in precedenza che le forniture da Gazprom attraverso l’Ucraina e la Bielorussia sarebbero state ridotte alle 8 di questa mattina. Oltre alla Polonia, anche la Bulgaria aveva avvertito dell’interruzione delle forniture a partire da oggi. Stamattina tuttavia Vladimir Malinov, direttore esecutivo dell’operatore bulgaro Bulgartransgaz, ha dichiarato a Reuters che per il momento il gas russo sta continuando ad arrivare.

Ore 8.10 – Zelensky: Russia vuole smembrare Europa centrale e orientale – “L’obiettivo finale della Russia non è solo conquistare l’Ucraina, ma smembrare tutta l’Europa centrale e orientale e sferrare un colpo globale alla democrazia”. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodimir Zelensly, in un videomessaggio diffuso nella notte su Telegram. L’offensiva nel Donbass e nella regione di Odessa “causerà a Mosca nuove perdite”, ha assicurato il presidente. Ieri il segretario del Consiglio di sicurezza russo ed ex direttore dei servizi segreti di Mosca, Nikolai Patrushev, ha detto che la politica dei governi dei paesi occidentali e dell’Ucraina sta portando alla disgregazione dell’Ucraina, che finirebbe per essere disintegrata “in diversi stati”.



Ore 8.00 – Kiev: 400 denunce per violenza sessuale, anche a bambini – Sono 400 le denunce contro soldati russi per violenze sessuale a donne e bambini, arrivate dal primo al 14 aprile al numero istituito dal parlamento ucraino per presentare segnalazioni e ricevere assistenza psicologica. Lo ha dichiarato la commissaria del parlamento ucraino per i diritti umani, Liudmila Denisova, citata dal Kyiv Independent. Denisova ha detto che dopo aver messo a disposizione dei cittadini il numero pubblico, le segnalazioni continuano a crescere.



Ore 7.50 – Londra: Mosca non ha distrutto difese aeree – La Russia non è riuscita a distruggere le difese aeree dell’Ucraina, che controlla quasi la totalità del proprio spazio aereo. Lo afferma l’ultimo bollettino dell’intelligence britannica sulla guerra in Ucraina, che spiega come l’attività aerea di Mosca sia prevalentemente concentrata in Ucraina meridionale e orientale, a sostegno delle forze di terra russe. “La maggior parte dei raid russi a Mariupol sono stati condotti con l’utilizzo di bombe a caduta libera non-guidate che riducono la capacità di controllo di Mosca e aumentano il rischio di vittime civili”, afferma il bollettino pubblicato dal ministero della Difesa britannico, secondo cui Mosca continua ad avere come obiettivo le strutture militari e logistiche ucraine.

Ore 7.40 – Kiev: raid sull’Isola dei Serpenti, colpiti missili russi – Le forze armate ucraine hanno colpito le posizioni russe sull’isola dei Serpenti, colpendo il posto di comando e distruggendo il sistema missilistico antiaereo Strela-10. Lo ha dichiarato l’esercito ucraino secondo quanto riporta la Ukrainska Pravda. “Nel frattempo, le nostre truppe continuano a combattere sulla frontiera occupata”, afferma una nota. “Il nemico ha cercato di avanzare verso la regione di Mykolayiv vicino ai villaggi di Tavriyske e Nova Zorya, ma non ha avuto successo, ha subito perdite significative e si è ritirato”.

Ore 7.30 – Esplode deposito di munizioni in Russia – Un deposito di munizioni è in fiamme vicino al villaggio di Staraya Nelidovka, nella regione russa di Belgorod. Lo scrive il governatore Gladkov sul suo canale Telegram: “Ho appena contattato il capo dell’insediamento rurale di Golovinsky, Denis Zolotukhin. Secondo le informazioni preliminari, un deposito di munizioni è in fiamme vicino al villaggio di Staraya Nelidovka”.

Ore 07.00 – Zelensky: “Missili su tre impianti nucleari” – La Russia ha lanciato tre missili su altrettanti centrali nucleari: lo ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky in un videomessaggio in occasione dell’anniversario del disastro di Chernobyl: “Quella catastrofe dovrebbe essere raccontata nelle scuole russe, dovrebbe essere ricordata in Russia ogni anno il 26 aprile, come si fa in tutto il mondo civile. Invece, hanno lanciato tre missili contro l’Ucraina in modo da sorvolare direttamente i blocchi delle nostre centrali nucleari. E tre centrali nucleari contemporaneamente: su Zaporizhia, Khmelnytsky e le centrali nucleari dell’Ucraina meridionale”.

