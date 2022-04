GUERRA UCRAINA-RUSSIA: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 16 APRILE 2022

GUERRA UCRAINA-RUSSIA ULTIME NEWS – Prosegue la guerra in Ucraina. Nelle scorse ore è stata affondata una nave russa nel Mar Nero. Gli Stati Uniti: “Duro colpo per Mosca”. Nel frattempo la Russia è tornata a compire l’Ucraina e Zelensky è tornato ad allarmare il mondo: “Dobbiamo tutti essere pronti alla minaccia nucleare della Russia. Siamo preoccupati dal possibile uso di armi nucleari, ma tutto il mondo dovrebbe esserlo, non solo l’Ucraina”. Nel pomeriggio di ieri poi Di Maio ha annunciato che è stata “riaperta l’ambasciata italiana a Kiev, l’ambasciatore è arrivato”. Resta chiusa invece quella degli Stati Uniti secondo cui “non ci sono ancora le condizioni di sicurezza”. Di seguito tutte le ultime notizie sulla guerra in Ucraina di oggi, 16 aprile 2022, minuto per minuto.

GUERRA IN UCRAINA, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 16 APRILE 2022

Ore 09.00 – Kiev: sono 200 i bambini uccisi dall’inizio della guerra – Sono 200 i bambini ucraini rimasti uccisi dall’inizio dell’invasione russa, 360 sono stati feriti. Lo riferisce il commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino Liudmyla Denisova su Facebook, citata da Ukrinform. “Alle 8.00 del 16 aprile 2022, secondo i dati del registro unificato delle indagini preliminari e altre fonti, che devono ancora essere confermate, dall’inizio dell’invasione russa sono morti in totale 200 bambini e 360 bambini sono stati feriti”, ha scritto Denisova.

Ore 08.30 – Polizia: giustiziati i 900 civili trovati in regione Kiev – Sarebbero stati quasi tutti giustiziati a colpi di pistola i 900 civili trovati nella regione che circonda Kiev. Lo riferisce l’Associated Press che cita la polizia locale, riportata dal Guardian. “La presenza di ferite d’arma da fuoco indica che molti sono stati semplicemente giustiziati”, hanno detto gli ufficiali di polizia. Andriy Nebytov, il capo della polizia regionale di Kiev, ha spiegato che i corpi sono stati abbandonati nelle strade o hanno ricevuto sepolture sommarie. Secondo la polizia il 95% è morto per ferite d’arma da fuoco.

Ore 07.30 – Berlino conferma aumento fondi aiuti militari per l’Ucraina – Il ministro delle Finanze della Germania, Christian Lindner, ha confermato ieri sera – tramite il suo account Twitter – che il governo tedesco nel bilancio suppletivo “porterà a 2 miliardi di euro” i fondi per gli aiuti militari internazionali, la maggior parte dei quali saranno destinati all’Ucraina.

Ore 07.00 – Sirene allarme anche a Kiev e in altre città – Sirene d’allarme antiaeree stanno risuonando a Kiev e in altre citta’ dell’Ucraina, nelle regioni centrali e occidentali del Paese: a Leopoli, Rivne, Ivano-Frankivsk, Volyn, Khmelnytsky, Vinnytsia e Zhytomyr. Lo riportano i media locali.

Ore 06.00 – Zelensky, con embargo petrolio si avvicinerà pace – “Il prossimo pacchetto di sanzioni contro la Russia deve includere una rinuncia al petrolio russo. In generale, il mondo democratico deve decidere che il denaro pagato alla Russia per le risorse energetiche è in realtà denaro per la distruzione della democrazia”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo video messaggio serale diffuso su Telegram. “Quando queste decisioni saranno prese, saremo tutti in grado di vedere che la pace si sta avvicinando”, ha aggiunto.

